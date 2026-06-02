La conmoción por el femicidio de Agostina Vega (14) en Córdoba no para de crecer y ahora un audio explosivo del concejal Ricardo Moreno reavivó la polémica: el edil oficialista admitió que hizo entrar a trabajar a Claudio Barrelier (33), el único detenido por el crimen, en la Municipalidad.

Barrelier, que se desempeñaba como becario en el área de Tránsito, llegó al municipio gracias a su relación política con Moreno. El vínculo entre ambos era tan estrecho que en redes sociales hay al menos seis publicaciones donde el concejal lo etiqueta y comparten mensajes y comentarios. “Tenía una cercanía personal y política muy grande”, remarcó Battaglino.

Claudio Barrelier (Foto: capturas TN)

Cuando Moreno regresó al peronismo cordobés en 2021, le permitieron designar personal en el municipio capitalino. Entre los elegidos estuvo Barrelier, que en ese momento no tenía antecedentes penales. Sin embargo, en 2025 estuvo detenido 20 días por privación ilegítima de la libertad y abuso, pero en la Escuela de Tránsito Municipal nadie alertó por su ausencia ni revisó su historial delictivo.

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En medio del escándalo, se viralizó un audio de Moreno (Hacemos Unidos por Córdoba) de 2025, cuando Barrelier fue detenido por el hecho anterior. En el mensaje, el concejal reconoce que hizo entrar a Barrelier a la administración pública y lanza una frase más indignante.

“Hice entrar a laburar a un pibe con un certificado de buena conducta en blanco, no tenía antecedente penal alguno y bueno, después el pibe se echó un moco, ¿qué culpa tengo yo? Así como hice entrar a un pibe hice entrar a 500 a la administración pública y bueno de 500, uno… está dentro de las reglas del juego hermano, tampoco puedo negar que soy parte de la política, que este pibe presidía una agrupación de los delivery, no lo conozco y lo bueno lo estoy defendiendo y lo estoy defendiendo gratis porque yo no le suelto la mano a nadie”, señaló.

Claudio Barrelier (Foto: capturas TN)

En otro tramo, Moreno admitió el costo político del caso. “Me lo asocian a Passerini, a Llaryora, a todo el peronismo en su conjunto”, dijo, y reconoció que la situación lo expone públicamente.

El fiscal Iván Rodríguez fue quien dejó en libertad a Barrelier en 2025 tras la causa de abuso y privación ilegítima de la libertad. Según Battaglino, Rodríguez fue ascendido a la Procuraduría Penitenciaria y “no tomó medidas para hacer seguimiento de la causa”. La actuación del fiscal y la falta de controles en la Municipalidad abren interrogantes sobre la responsabilidad política y judicial en el caso, mientras la familia de Agostina y la sociedad exigen respuestas.

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