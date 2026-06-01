En medio del dolor por la muerte de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue hallada en la zona de Ampliación Ferreyra (Córdoba) después de ser buscada durante una semana, se conoció el audio de Claudio Barrelier -principal acusado- a Gabriel, el papá dela nena, apenas se denunció su desaparición.

El material fue difundido en Mediodía Noticias (eltrece), donde revelaron que el propio padre de Agostina había mantenido contacto con Barrelier durante los días de desesperada búsqueda de su hija: “El papá de Agostina nos contaba que él mismo fue y encaró a Barrelier y ahí estableció un contacto. Después quedaron en contacto telefónico porque evidentemente este hombre (por Barrelier) se mostraba colaborativo”, explicó Sebastián Domenech en el noticiero.

En el audio difundido al aire, Barrelier insiste en su inocencia y asegura que estaba colaborando con la búsqueda de la adolescente: “Yo ya hablé con Meli (mamá de Agostina) y le había explicado todo el tema. Fui, declaré. Vinieron a allanarme a mi casa, a la casa de mi vieja y ahora sale la madre de Meli a escracharme de esa forma cuando no tengo nada que ver. Al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando en todo lo que más puedo”, se esuchó decir a Barrelier en el audio que le envió a Gabriel.

Habló la joven que denunció a Claudio Barrelier en 2025: “Podría haber sido yo”. CRÉDITO: Captura web

Visiblemente molesto por las sospechas que recaían sobre él, también expresó: “No puede ser que me salga a hablar así la madre de Meli, ¿me entendés? Cuando llego a mi casa, como a las 10.30, Agostina me llama por teléfono pidiéndome un favor, que no sabía dónde era mi casa, que está en Fiadeiro y Campillo”, relató.

“Yo llego hasta ahí, le faltaba plata para pagar el taxi, la ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara a la casa del noviecito”, añadió.

Claudio Barrelier y Agostina Vega (Foto: capturas TN)

Y siguió: “Y yo le dije que no tenía movilidad, no hay forma. Entonces, ahí nada más la llama por teléfono un guaso (sic), que para mí ya estaba todo arreglado y ya había organizado, y como no tenía plata se vino para este lado, como para salir rápido de la casa”.

“Y cuando veniamos caminando para acá, para mi casa, frena un auto rojo, que es el auto que le digo a Melisa, (Agostina) se sube y se va. Yo después ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada. Entonces no entiendo por qué quedo pegado yo con todo esto”, cerró.

Claudio Barrelier: “Fui, declaré. Vinieron a allanarme a mi casa, a la casa de mi vieja y ahora sale la madre de Meli a escracharme de esa forma cuando no tengo nada que ver“.

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LA ANGUSTIA DE MORIA CASÁN AL HABLAR DEL CRIMEN DE AGOSTINA VEGA: “SIENTO UN FRACASO COMO SOCIEDAD”

Moria Casán no pudo ocultar su dolor al referirse al femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue hallada sin vida tras permanecer desaparecida durante una semana en Córdoba. En el pase con Arriba Argentinos, la conductora reflexionó sobre el impacto social del caso y lanzó fuertes definiciones.

“El sábado a la tarde, que es un poco el día que tengo de descanso, estaba relajadita y prendo la tele. Justo dan la noticia de que se había encontrado el cuerpo y la verdad fue un cachetazo tan duro”, comenzó diciendo Moria, visiblemente afectada.

Luego, profundizó sobre el sentimiento que le generó la noticia: “Es una interpelación a todos nosotros. Yo siento como un fracaso también de la sociedad con respecto a esto. Todos nos sentimos involucrados porque en este momento todos somos un poco papá, hermano, abuelo o tío”.

Foto: Captura (eltrece)

Conmovida por la edad de la víctima, Moria remarcó: “Vemos una niña inocente, de 14 añitos. Es todo tan distópico. Incluso toda la gente que rodea esto parece que está en una realidad paralela. Las cosas que se dicen, las cosas que pasan...”.

A lo largo de la charla, la presentadora reconoció que le resultó imposible despegarse emocionalmente de la tragedia: “Cada tanto tratás de olvidarte y vuelve porque abrís el celular y vuelve. El hashtag horror es lo que mejor identifica este hecho. Es muy doloroso”, expresó.

Moria Casán: “Es una interpelación a todos nosotros. Yo siento como un fracaso también de la sociedad con respecto a esto”.

“Hay que ver cómo se trata a todos esos niñitos que son amigos de ella y que van a volver a clases y va a haber una silla vacía. Las maestras dicen que era un amor”, cerró Moria, muy movilizada por este caso.