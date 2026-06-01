La obra “Derrame”, dirigida por Roberto Aguirre, continúa consolidando su recorrido dentro de la escena teatral independiente.

Tras su estreno en marzo y una destacada recepción del público, la producción fue seleccionada para formar parte de Más Teatro 2026, el ciclo impulsado por Fundación SAGAI que busca visibilizar y fortalecer propuestas teatrales de calidad.

La función especial se realizará el próximo lunes 8 de junio a las 20 horas en la Sala Hugo Arana de Fundación SAGAI, con entrada libre y gratuita mediante reserva previa.

El programa Más Teatro se ha convertido en una plataforma de referencia para la difusión del teatro independiente argentino. Su objetivo es acercar al público obras destacadas de la cartelera nacional, generar nuevos espacios de encuentro entre artistas y espectadores y fomentar el intercambio dentro del sector cultural.

En ese contexto, la selección de “Derrame” representa un reconocimiento al trabajo artístico desarrollado por el equipo encabezado por Roberto Aguirre y al impacto que la obra viene generando desde su estreno.

Foto: prensa

Una historia sobre vínculos, deseo y contradicciones

Escrita por Susana Torres Molina, “Derrame” propone un encuentro íntimo entre cuatro personajes atravesados por el amor, la amistad y los miedos que aparecen cuando los vínculos comienzan a resquebrajarse.

La historia gira en torno a dos parejas unidas por una relación compartida que pone en tensión certezas, deseos y emociones.

¿Qué ocurre cuando el amor convive con la amistad? ¿Qué lugar ocupa el deseo cuando los otros funcionan como espejo de nuestras propias contradicciones?

Con una puesta definida como “una obra de living sin el living”, la propuesta apuesta a la cercanía con el público y convierte la palabra en el principal motor dramático. El resultado es una experiencia que transforma situaciones cotidianas en escenas cargadas de intensidad emocional.

El elenco está integrado por Gonzalo Martínez Castro, Julieta Bottino, Daniela Caldora y Ulises Attadia, mientras que el arte está a cargo de Martín Hoffmann.

Foto: prensa

Dónde ver “Derrame”

Además de la función especial en Fundación SAGAI, la obra continúa con funciones regulares todos los sábados a las 21.30 en el Teatro de Repertorio de Vicente López.

Función especial

Lunes 8 de junio

20 horas

Sala Hugo Arana – Fundación SAGAI

Entrada libre y gratuita con reserva previa

Funciones regulares

Teatro de Repertorio

Melo 1756, Vicente López

Sábados, 21.30 horas

Ficha técnica

Derrame, de Susana Torres Molina