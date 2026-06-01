Considerada una de las obras más influyentes del teatro del absurdo, La cantante calva, de Eugène Ionesco, regresa a los escenarios con una nueva puesta dirigida por Lía Jelín que busca tender puentes entre el clásico y las problemáticas contemporáneas.

La obra se presentará los días 12, 13 y 14 de junio en la Sala Argentina del Palacio Libertad, con funciones que prometen acercar al público una mirada actual sobre uno de los textos más revolucionarios del siglo XX.

Lejos de perder vigencia, la propuesta de Ionesco encuentra nuevas resonancias en un mundo atravesado por la tecnología, las redes sociales y la comunicación permanente.

En esta versión, el humor absurdo y las situaciones disparatadas conviven con recursos tecnológicos que potencian la reflexión sobre una paradoja contemporánea: nunca estuvimos tan conectados y, al mismo tiempo, tan desconectados.

Foto: prensa La cantante calva

Un clásico que desafió las reglas del teatro

Estrenada en 1950, La cantante calva es considerada una de las obras fundacionales del teatro del absurdo. A través de diálogos aparentemente incoherentes, repeticiones y situaciones que desafían la lógica tradicional, Ionesco construyó una crítica aguda a los automatismos del lenguaje y a las convenciones sociales.

Más de siete décadas después, sus preguntas siguen vigentes. ¿Cuánto de lo que decimos realmente comunica? ¿Qué ocurre cuando las palabras pierden sentido? ¿Es posible conectar con el otro en medio del ruido cotidiano?

La puesta dirigida por Lía Jelín retoma esos interrogantes y los proyecta sobre la realidad actual, generando un espectáculo que combina humor, ironía y reflexión.

Foto: prensa La cantante calva

Un elenco de reconocidas figuras

La producción cuenta con las actuaciones de Gustavo Bonfigli, Eliana Migliarini, Matías Strafe, Claribel Medina, Maricha Vázquez y Jorge Noya, quienes dan vida a los personajes creados por Ionesco en una propuesta que busca acercar el clásico a nuevas generaciones de espectadores.

La obra está recomendada para mayores de 13 años.

Funciones en junio

Viernes 12 de junio – 20 h

Sábado 13 de junio – 20 h

Domingo 14 de junio – 19 h

📍 Sala Argentina – Palacio Libertad

Con una combinación de humor absurdo, tecnología y una mirada crítica sobre la comunicación contemporánea, La cantante calva vuelve a demostrar por qué sigue siendo una de las obras más influyentes y actuales de la historia del teatro.