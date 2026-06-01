Junio llega cargado de novedades para los suscriptores de Prime Video. La plataforma sumará durante las próximas semanas nuevas series, películas y producciones originales que apuntan a distintos públicos, desde los fanáticos del romance hasta quienes prefieren el suspenso, la acción o las historias inspiradas en hechos reales.

Entre los lanzamientos más destacados aparece Cada año que pasé contigo, una serie basada en la exitosa novela Every Summer After de Carley Fortune, que permaneció durante 16 semanas en la lista de best sellers del New York Times.

También desembarcará Culpa Tuya: Londres, la continuación de una de las historias románticas juveniles más populares de la plataforma, mientras que los amantes de la acción y el misterio podrán disfrutar de Los Ilusionistas 3, el regreso de los famosos Cuatro Jinetes.

Cada año que pasé contigo

Estreno: 10 de junio

La nueva serie romántica sigue la historia de un amor que atraviesa seis años y una semana en Barry’s Bay. Con una fuerte dosis de nostalgia, primeros amores y decisiones que cambian vidas para siempre, la producción adapta el fenómeno editorial de Carley Fortune y promete convertirse en uno de los grandes éxitos del mes.

Foto: Prime video

Culpa Tuya: Londres

Estreno: 17 de junio

Nick y Noah vuelven a encontrarse en una etapa decisiva de sus vidas. Mientras ella comienza una nueva experiencia en Oxford, él enfrenta crecientes responsabilidades laborales. La distancia y los cambios personales pondrán a prueba una relación que parecía más fuerte que nunca.

Foto: Prime video

El Día del Fin del Mundo: Migración

Estreno: 5 de junio

Cinco años después de sobrevivir a una amenaza global, la familia Garrity abandona el refugio donde permaneció escondida para buscar un nuevo hogar. En una Europa devastada, deberán enfrentar peligros constantes mientras intentan evitar una nueva catástrofe.

Foto: Prime video

La empleada

Estreno: 12 de junio

Basada en la novela de Freida McFadden, una de las autoras más populares del thriller contemporáneo, la película sigue a una joven que consigue trabajo en la mansión de una familia adinerada. Lo que parece una oportunidad única pronto se transforma en una pesadilla marcada por secretos oscuros y revelaciones inesperadas.

Foto: Prime video

Los Ilusionistas 3

Estreno: 19 de junio

La exitosa saga regresa con una nueva misión para los Cuatro Jinetes. Esta vez deberán enfrentarse a una poderosa heredera vinculada al crimen internacional. Magia, engaños, persecuciones y sorprendentes giros forman parte de una de las apuestas más fuertes de Prime Video para este mes.

Foto: Prime video

Las Ovejas Detectives

Estreno: 24 de junio

La tranquilidad de una granja se rompe tras un misterioso incidente. Mientras su dueño intenta encontrar respuestas, un grupo de ovejas decide investigar por su cuenta. La película combina humor, misterio y aventura en una propuesta ideal para toda la familia.

Foto: Prime video

La Casaca de Dios

Estreno: 3 de junio

Inspirada en una historia real, la película revive el recorrido de la histórica camiseta azul utilizada por Diego Maradona durante el Mundial de México 1986. Años después, y tras convertirse en uno de los objetos deportivos más valiosos del mundo, un padre y su hija emprenden una insólita misión para intentar recuperarla.

Foto: Prime video

Todos los estrenos de Prime Video en junio 2026

La Casaca de Dios – 3 de junio

El Día del Fin del Mundo: Migración – 5 de junio

Cada año que pasé contigo – 10 de junio

La empleada – 12 de junio

Culpa Tuya: Londres – 17 de junio

Los Ilusionistas 3 – 19 de junio

Las Ovejas Detectives – 24 de junio

Con adaptaciones de best sellers, secuelas esperadas y nuevas historias originales, Prime Video apuesta a renovar su catálogo con algunos de los títulos que ya generan expectativa entre los fanáticos del streaming.