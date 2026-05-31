Convertido hace años en uno de los futbolistas más influyentes de la historia reciente de Colombia, James Rodríguez decidió repasar su carrera en una nueva serie documental de Netflix que muestra tanto los momentos de gloria como las tensiones y frustraciones que marcaron su recorrido profesional.

‘James.’, dirigida por Simón Brand, cuenta con 3 episodios de entre 43 y 58 minutos que combinan imágenes inéditas, material de archivo y testimonios de excompañeros, entrenadores y familiares.

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Antes de convertirse en una figura internacional, James Rodríguez tuvo su explosión en el fútbol argentino como jugador de Banfield, donde ganó un título en 2009. El objetivo de la producción es reconstruir la vida del exjugador del Real Madrid desde sus primeros años hasta la antesala del Mundial 2026.

De qué trata ‘James.’

La serie recorre la historia personal y futbolística de James Rodríguez desde su infancia en Colombia y sus primeros pasos en el Pony Fútbol hasta su explosión internacional durante el Mundial de Brasil 2014, torneo donde se convirtió en goleador y una de las grandes figuras de la competencia.

James. dedica bastante tiempo a mostrar el costado más vulnerable del futbolista colombiano.

A lo largo de los episodios, el futbolista habla sobre sus pasos por clubes como el AS Monaco FC, el Real Madrid, el FC Bayern Munich y el Everton F.C., además de los conflictos que mantuvo con algunos entrenadores y las lesiones que condicionaron distintos momentos de su carrera.

Uno de los puntos más comentados del documental es justamente su relato sobre las diferencias con técnicos como Rafa Benítez, Claudio Ranieri y Zinedine Zidane. James reconoce su frustración por no sentirse valorado en determinados equipos y admite que muchas veces le costó aceptar ciertas decisiones futbolísticas.

Una mirada más íntima y menos idealizada

A diferencia de otras biografías deportivas centradas únicamente en el éxito, James. dedica bastante tiempo a mostrar el costado más vulnerable del futbolista colombiano.

El tráiler de la docuserie James, sobre James Rodríguez, en Netflix

La serie aborda la presión que vivió tras convertirse en estrella mundial con apenas 23 años y cómo esa exposición terminó afectando distintos aspectos de su carrera. También aparecen reflexiones sobre la fama, la ansiedad competitiva y las expectativas permanentes que recayeron sobre él después de Brasil 2014.

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Varios críticos señalaron justamente que el documental evita construir una imagen completamente heroica del jugador. En cambio, expone sus contradicciones, su carácter fuerte y ciertas actitudes que incluso algunos entrevistados consideran parte de los problemas que enfrentó en Europa.

El Mundial 2026 como posible último gran desafío

Otro eje importante del documental es la relación emocional de James con la selección Colombia. El futbolista plantea que el próximo Mundial podría representar su última gran oportunidad internacional y aparece especialmente movilizado por esa idea.

La producción también funciona como una reconstrucción del enorme impacto que tuvo en Colombia la generación que alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014. El famoso gol de James contra Uruguay vuelve a ocupar un lugar central dentro del relato y aparece constantemente como símbolo del punto más alto de su carrera.

El objetivo de la producción es reconstruir la vida del exjugador del Real Madrid desde sus primeros años hasta la antesala del Mundial 2026.

Visualmente, la serie mantiene un tono bastante íntimo y melancólico, alejándose del estilo épico típico de muchos documentales deportivos recientes.

Quiénes participan de ‘James.’