Este sábado, Mirtha Legrand sorprendió a Osvaldo Laport con una ocurrencia que el actor no se esperaba: “Me da risa preguntar esto, pero… ¿Y el taparrabos?”. “Y… el taparrabos debe estar apolillado, Mirtha”, le respondió muy sonriente el actor, que supo lucir la prenda en Más Allá del Horizonte, en 1994.

“¿Es verdad que lo hiciste vos?”, insistió la conductora de La Noche de Mirtha, y el actor coincidió con ella. “Sí, es verdad porque usted vio que a mí me gusta todo lo manual y, además de la cuna de mi hija, cuando tengo tiempo hago cosas. Un día me descubrí haciendo el taparrabos, y mi esposa me preguntó al respecto”, recordó el actor.

Osvaldo Laport y Mirtha Legrand (Fotos: capturas eltrece)

“Ella me preguntó qué estaba haciendo y yo no sabía por qué lo hacía, pero un año después fue el taparrabos del Indio Catriel. Me sucede todo el tiempo esas cosas”, reveló el actor, dando a entender que la prenda terminó siendo un vaticinio.

Pero no fue eso lo que sorprendió a Mirtha sobre el taparrabos, sino el destino del mismo. “Tenía que ir al programa de Jorge Guinzburg, y ahí estaba Fontova como Sonia Braguetti. Y no sé por qué se me ocurrió llevar el taparrabos, y Sonia hacía como que lo olía… y desapareció el taparrabos”, cerró Laport sobre el incierto destino de la prenda más cotizada de esos años.

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El actor también sorprendió a todos al revelar un detalle desconocido sobre su primera vez como invitado en el histórico programa de la diva. “Cuando mi mamá se enteró que yo venía a tu programa, mejor dicho, a mi primer programa como invitado, me dijo: ‘¿Qué le vas a llevar?’”, relató Laport, mientras Mirtha lo miraba conmovida.

Sin saber qué regalarle a la conductora, su mamá le dio un consejo que nunca olvidó: “Llevale un canasto con girasoles”. Laport siguió el deseo materno y se presentó en el programa con un canasto de mimbre repleto de girasoles para la diva.

Osvaldo Laport y Mirtha Legrand (Fotos: capturas eltrece)

La reacción de Mirtha Legrand fue inmediata. “¡Ay, te acordás!”, exclamó la conductora, visiblemente emocionada. Laport completó la escena: “Y te traje un canasto de mimbre”. Mirtha, con la voz entrecortada, le respondió: “Por eso me emocionás, de verdad”.

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