Este jueves, Claudio Cosano organizó un desfile en su atelier del barrio de Recoleta al que asistieron, entre otros, Mirtha Legrand y sus colaboradores más cercanos para disfrutar de un espectáculo fashion.

En el local, Claudio presentó su colección “Permanencia”. “Una colección, dos etapas en la vida”, se pudo leer en la invitación del diseñador de los vestidos de la gran diva de la TV, quien contó con la colaboración de Virginia Elizalde, Barby Franco, Ingrid Grudke y Débora Plager para exhibir sus diseños.

Además, también fueron de la partida Mariano Martínez, Fabián Medina Flores, Gabriela Sari, Anamá Ferreyra, Daniela Cardone, Fabiana Araujo, Liliana Parodi, Mora Furtado, Flor de la V, Amalia “Yuyito” González, Elina Fernández Costantini y muchos más.

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LAS MEJORES FOTOS DE “PERMANENCIA”, EL DESFILE DE CLAUDIO COSANO CON LA PRESENCIA DE MIRTHA LEGRAND

Mirtha Legrand (Foto: Movilpress)

Mirtha Legrand y Claudio Cosano (Foto: Movilpress)

Mirtha Legrand y Claudio Cosano (Foto: Movilpress)

Anamá Ferreira (Foto: Movilpress)

Liliana Parodi (Foto: Movilpress)

Mariano Martínez (Foto: Movilpress)

Elina Fernández Costantini (Foto: Movilpress)

Gabriela Sobrado (Foto: Movilpress)

Daniela Cardone (Foto: Movilpress)

Carmen Yazalde (Foto: Movilpress)

Elba Marcovecchio (Foto: Movilpress)

Mora Furtado (Foto: Movilpress)

Fabián Medina Flores (Foto: Movilpress)

Flor de la Ve (Foto: Movilpress)

Teté Coustarot (Foto: Movilpress)

Amalia “Yuyito” González (Foto: Movilpress)

Fabiana Araujo (Foto: Movilpress)

Débora Plager (Foto: Movilpress)

Barby Franco (Foto: Movilpress)

Virginia Elizade (Foto: Movilpress)

Ingrid Grudke (Foto: Movilpress)

Virginia Elizade (Foto: Movilpress)

Barby Franco (Foto: Movilpress)

El desfile de Claudio Cosano (Foto: Movilpress)

El desfile de Claudio Cosano (Foto: Movilpress)

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