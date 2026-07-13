Tras la victoria de la Selección Argentina por 3-1 ante Suiza, por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Claudia Villafañe sorprendió a sus seguidores con un posteo cargado de apoyo a la Albiceleste que rápidamente se volvió viral.

La exesposa de Diego Armando Maradona publicó una fotografía retro en la que luce un imponente tapado de piel sintética con franjas celestes y blancas, los colores de la bandera argentina.

Claudia Villafañe sorprendió con un posteo albiceleste tras el triunfo de Argentina (Foto de Instagram)

El look se completa con un vestido negro, aros plateados y un peinado rubio que refleja el glamour de la época. Junto a la imagen, escribió con humor: “Hermosa mañana, ¿verdad?”, una frase que despertó miles de reacciones entre sus seguidores.

El posteo recibió una verdadera lluvia de elogios y mensajes de cariño por parte de varias figuras del espectáculo. Antonela Roccuzzo comentó con dos corazones celestes, Oriana Sabatini escribió “Reina”, Agustina Cherri le dedicó un “Te amo” y Natalia Oreiro y Vero Lozano celebraron la publicación con emojis de caritas enamoradas y corazones con los colores argentinos.

Claudia Villafañe sorprendió con un posteo albiceleste tras el triunfo de Argentina (Foto de Instagram)

Claudia Villafañe sorprendió con un posteo albiceleste tras el triunfo de Argentina (Foto de Instagram)

Cuándo juega Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026: día, hora y TV

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se disputará desde las 16:00 (hora de Argentina) en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, Estados Unidos, con un lugar en la gran final en juego.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará dar un nuevo paso hacia el bicampeonato del mundo, con Lionel Messi como gran figura y capitán. El partido podrá verse en vivo por Telefe, TyC Sports, DSports y sus respectivas plataformas de streaming, además del seguimiento minuto a minuto en los principales portales deportivos.