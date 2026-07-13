Santiago del Moro les llamó la atención a los participantes de Gran Hermano Generación Dorada por las críticas que realizaron contra algunos jugadores de la Selección Argentina.

Los participantes tuvieron la posibilidad de ver los partidos que disputó la Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y los comentarios de Manuel Ibero sobre el rendimiento de Lionel Messi rápidamente se viralizaron.

Atento a la repercusión que generaron esas declaraciones, el conductor del reality ingresó en vivo durante la cena de nominados.

En ese momento volvió a escuchar a Manuel cuestionando a otro futbolista de la Selección y decidió intervenir para pedirles que hablaran con respeto.

“Nico González no le hizo un gol a nadie el otro día”, lanzó Manu.

Santiago del Moro frenó en vivo a los participantes de Gran Hermano por criticar a la Selección Argentina (captura de Telefe)

El fuerte reto de Santiago del Moro a los participantes de Gran Hermano por criticar a la Selección

De inmediato, Del Moro lo frenó: “Escuchen. ¡Vamos, Argentina! Estamos en semi”.

Luego reforzó su mensaje: “Ahí lo escuché hablando de los jugadores. Tengan mucho respeto. A los jugadores se los enaltece. Lo están dando todo y estamos en semifinales”, expresó Santiago del Moro, dejando en claro que no estaba de acuerdo con ese tipo de comentarios dentro de la casa.