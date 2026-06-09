El 8 de junio, Ulises Bueno lanzó “Scaloneta Mundial”, la canción oficial de la AFA que acompañará a la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En Arriba Argentinos, los conductores y panelistas escucharon el tema en vivo y reaccionaron sin filtro.

La opinión más llamativa fue la de Mariana Señuk, quien sorprendió a todos con una crítica directa y sincera.

Mariana Señuk escuchó la canción de Ulises Bueno para la Selección y su reacción sorprendió a todos

Así reaccionó Mariana Señuk al escuchar por primera vez “Scaloneta Mundial”

May Martorelli fue la encargada de presentar la canción en el noticiero. “Salió el tema oficial que nos va a representar en la Copa del Mundo y lo canta Ulises Bueno”, anunció en eltrece.

Mientras se emitían el videoclip, la panelista comentó: “Hay imágenes de la bandera argentina, del Obelisco. Me gusta el ritmo, vamos haciendo la reacción en vivo”.

Sin embargo, Mariana Señuk no tardó en dar su veredicto: “No me gusta”.

May intentó convencerla de darle una oportunidad al tema. “Dale una chance. Se llama Scaloneta Mundial, el objetivo es acompañar a la Selección. A mí me gusta”, respondió.

Pero Señuk se mantuvo firme: “A mí no me gusta”.

La reacción generó risas y comentarios en el estudio. Sin vueltas, Nacho Otero retrucó: “Ay, bueno, ahora le decimos a Ulises: ‘cambiame la canción porque a Mariana no le gusta’. ¿Qué querés que te diga?”.

Valeria Sampedro también se mostró a favor del tema, aunque Mariana reveló que no era la única que tenía reparos.

“Ojo que a Pablito tampoco le gustó. Le falta magia, un cambio de ritmo”, sostuvo, en referencia a Pablo Gravellone. Además, Alejandro Ramos coincidió con esa postura.

Finalmente, Señuk, Gravellone y Ramos eligieron “Muchachos”, de La Mosca, como la mejor canción vinculada a la Selección Argentina.

“La vio. Tiene luz y magia”, concluyó la periodista, fiel a su estilo frontal, en una reacción que descolocó al resto del equipo de Arriba Argentinos.