Un hecho insólito sacudió la previa del partido entre la Selección argentina e Islandia en Alabama: TN fue expulsado de la conferencia de prensa que brindó el entrenador Lionel Scaloni. El periodista Nicolás Singer, enviado especial del canal, no pudo estar presente en la sala donde el DT respondió preguntas a la prensa.

La situación sorprendió a todos. Singer relató al aire de Telenoche que, pese a haber recibido la acreditación correspondiente, personal de seguridad le pidió que se retirara minutos antes del inicio del evento. “Fue una situación bastante anormal e inesperada para este equipo periodístico”, lamentó el periodista.

Según contó Singer, la jornada comenzó con normalidad. “Esta tarde llegamos a este sector de Ticket Assistance, donde se consigue la acreditación. Luego de mucho tiempo, nos la dan y entramos al estadio donde se había pautado la conferenciade prensa del técnico de la Selección”, explicó.

CÓMO FUE LA EXPULSIÓN DE TN DE LA CONFERENCIA DE PRENSA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. “Nos acomodamos con los demás medios hasta que se me acerca personal femenino del lugar y me dice ‘te pido mil disculpas, pero te vas a tener que retirar’. Le pregunto por qué y me dice ‘no me comprometas, me dijeron que te tenés que retirar’”, relató Singer, visiblemente molesto.

La situación se volvió aún más tensa cuando una mujer del staff, incómoda, evitó dar explicaciones. “Se acercó un señor que trabaja en seguridad, muy grandote y rústico, hablando en inglés, haciéndome con la mano que me vaya y me tuve que ir”, detalló el periodista.

Mientras tanto, la Albiceleste se prepara para su último amistoso antes del debut en la Copa del Mundo. Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi estará presente en el partido contra Islandia, aunque aclaró: “Va a jugar mañana, pero todavía no sabemos cuántos minutos va a tener. Lo hablaremos con él para no correr riesgos”.

El DT también llevó tranquilidad sobre el estado físico de algunos jugadores: “Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nico Paz están disponibles para el partido con Islandia”. Además, anticipó que Leandro Paredes “estará para sumarse en los próximos días”.

La expulsión de TN de la conferencia de prensa dejó un sabor amargo y abrió interrogantes sobre los motivos detrás de la decisión, en un contexto donde la transparencia y el acceso a la información deberían ser prioridad.

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