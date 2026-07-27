Laura Esquivel y Brenda Asnicar, las inolvidables protagonistas de Patito Feo, regresan a los escenarios argentinos con “Amigas del Corazón World Tour”, la gira internacional que celebra el legado musical de la exitosa ficción juvenil.

El espectáculo llegará al Teatro Gran Rex el miércoles 14 de octubre, donde las artistas volverán a encontrarse con el público que las acompañó desde los comienzos de una historia que conquistó a varias generaciones y llegó a más de 50 países.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven al Teatro Gran Rex (Foto de prensa)

La venta de entradas tendrá dos etapas:

Preventa: comienza el jueves 30 de julio a las 12 hs, exclusivamente con tarjeta de crédito BBVA Visa, con la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés durante el período de preventa.

Venta general: estará disponible desde el viernes 31 de julio a las 12 hs, con todos los medios de pago. Durante toda la venta, quienes abonen con tarjeta de crédito BBVA Visa podrán acceder a 6 cuotas sin interés.

La llegada al Gran Rex tiene un significado especial para Laura Esquivel y Brenda Asnicar, ya que en ese mismo escenario presentaron en 2007 “La historia más linda en el Teatro”, el espectáculo de Patito Feo que realizó 34 funciones y convocó a más de 100.000 espectadores.

A casi dos décadas de aquel fenómeno, las artistas vuelven al mítico teatro porteño con un show renovado que busca celebrar la conexión que construyeron con sus fanáticos y revivir las canciones que marcaron la infancia y adolescencia de miles de personas.

“Amigas del Corazón World Tour” comenzó en junio con gran éxito en Europa, donde reunió a más de 40.000 espectadores en sus primeras presentaciones en ciudades como Atenas, Madrid, Marbella, Roma, Nápoli y Milán.

MÁS SOBRE LAURA Y BRENDA

Sobre el escenario, Laura y Brenda interpretan en vivo los clásicos de Patito Feo, entre ellos “Las Divinas”, “Tango llorón”, “Un rincón del corazón” y “Amigos del corazón”, en un recorrido cargado de nostalgia, emoción y energía.

El espectáculo propone reencontrarse con el universo de Patito y Antonella, pero desde una mirada actual: la evolución de aquellas niñas que hoy son mujeres artistas. La propuesta no busca solamente recordar el pasado, sino celebrar el camino recorrido y el vínculo que la historia generó entre sus protagonistas y el público.

Luego de su paso por Europa, la gira continuará por Guayaquil (31 de julio), Ciudad de México (2 de agosto), Bogotá (23 de septiembre) y Lima (25 de septiembre), antes de su esperado regreso a Buenos Aires.

Gira “Amigas del Corazón World Tour”