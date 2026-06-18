La nostalgia por Patito Feo volvió a sentirse con fuerza a casi dos décadas del fenómeno televisivo que marcó a toda una generación.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar comenzaron oficialmente su gira internacional Amigas del Corazón World Tour con un impactante show en Atenas, Grecia, ante más de 5.000 espectadores.

El concierto se realizó en el emblemático Lycabettus Theatre y reunió a fanáticos de distintas edades que volvieron a cantar algunas de las canciones más recordadas de la exitosa serie juvenil.

Más de 5.000 personas cantaron los clásicos de Patito Feo

Durante la presentación, Laura Esquivel y Brenda Asnicar interpretaron varios de los temas que se convirtieron en himnos para toda una generación.

Canciones como A volar, Fiesta, Un rincón del corazón y Amigos del corazón formaron parte del repertorio de una noche atravesada por la emoción y los recuerdos.

El show combinó música, coreografías y una puesta en escena que despertó la nostalgia de quienes crecieron siguiendo las historias de Patito, Antonella y Las Divinas.

El homenaje de Brenda Asnicar a Charly García

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando Brenda Asnicar sorprendió al público con una versión de Rezo por vos, el clásico de Charly García.

La interpretación generó una gran ovación y se convirtió en uno de los pasajes más emotivos del concierto, sumando un guiño a la música argentina dentro de una gira que busca conectar distintas generaciones.

Cómo sigue la gira Amigas del Corazón World Tour

Tras el exitoso debut en Grecia, Laura Esquivel y Brenda Asnicar continuarán recorriendo distintos países con una serie de conciertos que ya despiertan gran expectativa entre los fanáticos.

Las próximas fechas confirmadas incluyen:

Madrid – 19 de junio

Marbella – 20 de junio

Roma – 27 de junio

Nápoles – 28 de junio

Milán – 1 de julio

Guayaquil – 31 de julio

Ciudad de México – 2 de agosto

Bogotá – 23 de septiembre

Lima – 25 de septiembre

El fenómeno de Patito Feo que sigue vigente

Estrenada en 2007, Patito Feo se convirtió en uno de los mayores éxitos de la televisión juvenil en América Latina y Europa.

La serie impulsó las carreras de Laura Esquivel y Brenda Asnicar, cuyas canciones trascendieron la pantalla para convertirse en parte de la banda sonora de miles de adolescentes.

El éxito del inicio de Amigas del Corazón World Tour demuestra que el fenómeno sigue vigente y que las historias, personajes y canciones de la ficción continúan generando una fuerte conexión emocional con el público en distintas partes del mundo.