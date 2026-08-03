Luego de abrir su corazón para hablar del final de su relación con Luck Ra, La Joaqui volvió a aparecer en las redes sociales y sorprendió al compartir una salida nocturna junto a Nicki Nicole y Ángela Torres, con quienes disfrutó de una noche en Buenos Aires.

Las tres artistas posaron con estilos completamente diferentes, aunque hubo un detalle que las unió: las prendas oscuras y el cuero fueron protagonistas de sus looks. La Joaqui eligió un conjunto total black compuesto por pantalón, campera de cuero y botas altas. Nicki Nicole, en tanto, combinó un pantalón negro con una campera blanca, mientras que Ángela Torres apostó por una pollera negra, medias de lycra y bucaneras al tono.

En las imágenes que compartieron desde la salida se las pudo ver posando tanto dentro como fuera de una camioneta, dejando en evidencia la complicidad que mantienen como amigas y mostrando que disfrutaron de una noche distendida.

Foto: Instagram (@lajoaqui) Por: Fabiana Lopez

La salida llega apenas unos días después de que La Joaqui el final de su relación con Luck Ra. En ese momento, la cantante se mostró profundamente movilizada por la ruptura y contó que estaba atravesando días difíciles, refugiándose en el apoyo y el cariño de su entorno más cercano.

Foto: Instagram (@lajoaqui)

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LUCK RA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SEPARARSE DE LA JOAQUI Y FUE TAJANTE SOBRE LOS RUMORES CON TULI ACOSTA

En medio del revuelo que generó su separación de La Joaqui y las versiones que involucraron a Tuli Acosta como una supuesta tercera en discordia, Luck Ra decidió romper el silencio. Fue Ángel de Brito quien, al aire de LAM, reveló la charla privada que mantuvo con el cantante y dio a conocer su versión de los hechos.

Según contó el conductor, el artista le respondió desde Nueva York, donde se encuentra por compromisos laborales: “Me dijo que estaba recibiendo muchas puteadas en las redes”, reveló De Brito, y explicó que Luck Ra estaba afectado por el hate (odio) que recibió pese a que La Joaqui habló públicamente con respeto sobre el final de la relación.

Además, Ángel aseguró que el cantante le confirmó la información que el programa había dado días atrás: “‘Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes y no quería que la relación termine peor, estirando algo que yo sentía que ya no iba para mí, aunque la quería’”, le expresó Luck Ra.

Foto: Instagram (@luckra)

Asimismo, negó que la ruptura tuviera relación con las hijas de La Joaqui, una de las versiones que más circularon: “No hubo ningún problema, no la dejé por las hijas, obviamente. Las amo a las nenas”, afirmó. Incluso, explicó: “Soy hijo de una mamá que tuvo un padrastro, entiendo perfectamente cómo es esa situación”.

Sobre los rumores que señalaron a Tuli Acosta como la tercera en discordia, el músico fue categórico: “‘Nada de lo que se me bardea es cierto. Con Tuli no pasó nada’”, sostuvo, desmintiendo de plano las especulaciones que surgieron tras la separación.

Por último, Luck Ra dejó una reflexión que conmovió al conductor: “‘Lo que más me duele es que duden que no haya querido hacerla feliz”, dijo, en línea con las declaraciones que había hecho La Joaqui, quien aseguró que fue “el único amor sano” que tuvo y “el novio que más feliz” la hizo.