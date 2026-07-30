Luck Ra volvió a mostrarse en las redes sociales luego de que se confirmara su separación de La Joaqui. En medio del revuelo por el fin de la relación, el cantante publicó un álbum de fotos desde Madrid que dejó ver cómo atraviesa este nuevo presente personal y profesional.

El artista compartió las imágenes en su cuenta de Instagram bajo el título “Un poco de todo, siempre despeinado”, una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y que acompañó una serie de postales tomadas durante su estadía en la capital española.

Las fotos llegan apenas unos días después de que trascendiera la ruptura con La Joaqui, con quien mantuvo una relación durante dos años. Tras la confirmación de la separación y las distintas versiones que circularon en redes sociales, Luck Ra eligió enfocarse en su carrera y mostrar parte de su rutina lejos de la Argentina.

Foto: Instagram (@luckra)

Entre las imágenes más llamativas aparece una tomada desde el césped de un estadio repleto de hinchas durante un clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Allí se lo ve con una campera azul con líneas blancas, camiseta deportiva y pantalón negro, disfrutando de una experiencia única.

En otra de las postales, el cuartetero posó con su característico cabello azul, una sonrisa y la camiseta de la Selección Argentina. La imagen, además, simula una figurita de colección e incluye su nombre junto a un logo.

Pero el álbum no estuvo compuesto únicamente por momentos de trabajo y eventos deportivos. Luck Ra también compartió escenas más íntimas de su día a día. En una divertida selfie apareció sosteniendo a uno de sus perros, de pelaje marrón claro y blanco, mientras guiña un ojo frente a la cámara. Detrás suyo se observa una televisión encendida, en una imagen que refleja un momento de relax.

Foto: Instagram (@luckra)

Otra fotografía lo móstró recorriendo una típica calle madrileña, rodeada de edificios coloridos y balcones repletos de flores. Con un look relajado de tonos claros y zapatillas deportivas, el cantante se dejó ver disfrutando de un paseo por la ciudad.

El álbum también incluyó una selfie frente al espejo, en la que aparece con parches verdes debajo de los ojos, una camisa de punto abierta, collar y varios de sus tatuajes al descubierto, además de una imagen junto a una piscina, rodeado de vegetación, donde vuelve a posar con su perro, vestido con un buzo gris con capucha.

Mientras atraviesa una nueva etapa tras su separación de La Joaqui, Luck Ra eligió refugiarse en la música, los viajes y sus afectos más cercanos, compartiendo con sus seguidores un recorrido por su presente desde Madrid.

Foto: Instagram (@luckra)

Foto: Instagram (@luckra)

Foto: Instagram (@luckra)

Foto: Instagram (@luckra)

Foto: Instagram (@luckra)

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EL CONTUNDENTE GESTO DE LA JOAQUI ANTES DE ANUNCIAR SU SEPARACIÓN DE LUCK RA

Luego de intensos rumores de separación, el 29 de julio, La Joaqui y Luck Ra confirmaron el fin de sus dos años de amor a través de un comunicado que publicaron en Instagram.

Horas antes del anuncio, la cantante de RKT también realizó una contundente acción: archivó todas las fotos que tenía con el cuartetero cordobés en dicha red social.

Hasta el día de la fecha, Luck Ra conserva algunos posteos románticos dedicados a La Joaqui.

La Joaqui archivó todas las fotos de Luck Ra (Foto de Instagram)

Luck Ra aún conersva posteos con La Joaqui (Foto de Instagram)

Luck Ra aún conersva posteos con La Joaqui (Foto de Instagram)

Luck Ra aún conersva posteos con La Joaqui (Foto de Instagram)

Luck Ra aún conersva posteos con La Joaqui (Foto de Instagram)

Lo que sí hicieron ambos luego de confirmar la separación fue dejar de seguirse en Instagram.