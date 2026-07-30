Momentos de muchísima preocupación se vivieron alrededor de Maxi, uno de los participantes de Cuestión de peso, luego de que sufriera una descompensación mientras viajaba en colectivo rumbo a la Clínica Cormillot.

El participante perdió el conocimiento en pleno viaje, cayó al piso del transporte y terminó con fuertes golpes en distintas partes del cuerpo. Afortunadamente, horas más tarde pudo salir al aire en el programa y llevar tranquilidad al contar cómo se encuentra.

“La verdad es que me levanté bien. Estaba viajando y me empecé a sentir mal, como abombado. Había muchas personas, olor, estaba todo cerrado. Estaba pesado”, relató Maxi al reconstruir el dramático episodio.

Foto: Captura (eltrece)

Luego explicó cuáles fueron las señales previas al desmayo: “Estaba parado y empecé a ver como si fueran muchos flashes, luz blanca en la cara. Y después empecé a sentir como que el brazo derecho empezaba a quedarse dormido, un hormigueo”, recordó.

Según contó, cerró los ojos por unos segundos y cuando volvió a reaccionar ya estaba tendido en el piso del colectivo, rodeado por pasajeros que intentaban asistirlo: “Me quise levantar, pero no me dejaron”, reveló.

Sobre las consecuencias de la caída, Maxi aseguró que el dolor más intenso está concentrado en la cara: “Me duele la mandíbula, atrás de la nuca y, por momentos, siento un tirón que va desde el cuello hasta la cadera”, detalló.

Maxi Tavares en Cuestión de Peso (Foto: captura eltrece)

Tras el episodio, los pasajeros solicitaron asistencia médica. Como las ambulancias del SAME estaban colapsadas, recibió una primera evaluación mediante una videollamada con una doctora. Además, dio aviso a la producción del ciclo, a su familia y a su novia Martina, quien lo acompañó al hospital.

Una vez allí, fue sometido a una batería de estudios para descartar complicaciones: “Me hicieron análisis de sangre, de orina, electrocardiograma, placas, tomografía y salió todo normal. Hay que seguir haciendo estudios para ver qué fue lo que pasó”, explicó.

Finalmente, Maxi reveló cuál fue la primera hipótesis médica sobre el origen de la descompensación. Según le indicó la profesional que lo atendió, el episodio podría haber estado relacionado con un pico de estrés o una baja de presión, aunque continuará realizándose estudios para determinar con precisión qué provocó el desmayo.

Maxi Tavares en Cuestión de Peso (Foto: captura eltrece)

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EL IMPACTANTE CAMBIO DE CRISTIAN FREDES, A UN AÑO DE SU RESCATE EN CUESTIÓN DE PESO: BAJÓ CASI 135 KILOS

A un año del rescate extremo que marcó un antes y un después en su vida, Cristian Fredes regresó a Cuestión de Peso para compartir los avances de un proceso que parecía imposible y que hoy se convirtió en un verdadero ejemplo de superación.

En medio de una jornada cargada de emoción, el participante se subió a la balanza y recibió una noticia que desató los aplausos de todos los presentes: “Cristian, primero te digo cuánto bajaste, que es más de lo que pesás. 134 kilos 77.300 gramos bajados hasta ahora”, le informaron en el ciclo de eltrece. Acto seguido, revelaron su peso actual: 133 kilos.

La cifra generó una ovación en el estudio, especialmente al recordar que hace apenas un año había sido protagonista de un impactante rescate cuando se encontraba postrado en una cama y con casi 270 kilos: “Bajaste más de lo que pesás. O sea, pasaste tu propia media”, le remarcaron, mientras él escuchaba visiblemente emocionado.

Foto: Captura (eltrece)

“Veo eso y parece una película, como que yo no soy ese que está ahí. No me reconozco. Es como si le hubiera pasado a otro”, cerró Fredes al ver las imágenes de su antigua vida. Además, desde la clínica anunciaron que el nuevo objetivo del joven es bajar alrededor de 10 kilos más.