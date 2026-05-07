Una tarde cargada de emoción se vivió en Cuestión de Peso con el alta definitiva de Candela, quien celebró rodeada de amigos, familiares y una visita muy especial: la de su esposo, Federico.

El momento conmovió a todos en el estudio cuando Mario Massaccesi destacó lo difícil que había sido lograr que Federico asistiera al programa y le preguntó qué cambios notaba en su mujer desde que comenzó el tratamiento.

Sin filtros, el joven recordó cómo era la vida de Candela antes de ingresar al ciclo: “Me costaba hacerla salir de su casa”, confesó en vivo, en el programa de eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

Pero todo cambió con el paso de los meses. Federico contó que se sorprendió al verla entrenar, modificar sus hábitos y transformar completamente su vida: “Cambió su forma de ser, cambió todo ella en general”, aseguró con orgullo.

Sin embargo, el momento más fuerte llegó cuando habló del verdadero motor que impulsó a Candela a iniciar este proceso: el deseo de convertirse en mamá: “Hace mucho tiempo que queríamos, pero costaba. Y ahora podemos”, expresó Federico, completamente emocionado y con la voz quebrada.

Foto: Captura (eltrece)

Las palabras tocaron profundamente a Candela, que no pudo contener las lágrimas al sincerarse sobre un deseo que durante mucho tiempo guardó en silencio: “Antes yo, el deseo de ser mamá, siempre me lo callaba, solo se lo decía a Fede. Ahora lo digo y me emociona”, confesó entre lágrimas.

Lejos de ocultar la ilusión, la pareja contó que ya hablan de nombres para el futuro bebé y hasta piensan quiénes podrían ser los padrinos. Ansioso y feliz, Federico admitió que quisiera que todo suceda “ya”, mientras Candela cerró con una promesa que enterneció al estudio: cuando llegue el gran momento, la noticia la dará en vivo en Cuestión de Peso.

Candela: “Antes yo, el deseo de ser mamá, siempre me lo callaba, solo se lo decía a Fede. Ahora lo digo y me emociona”.

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MOMENTO CLAVE EN CUESTIÓN DE PESO: ROSALÍA SUBIÓ DE PESO, PERO LLEGÓ EL ALTA Y SE EMOCIONÓ CON SUS COMPAÑEROS

Fue una definición no apta para cardíacos en Cuestión de Peso, el ciclo que conduce Mario Massaccesi por eltrece. Rosalía, una de las participantes más queridas, llegó a la balanza con todo en juego: si marcaba 110 kilos o menos, obtenía el alta tras más de seis meses y medio de tratamiento, y más de 30 kilos bajados.

El clima en el estudio era de máxima tensión. La semana ya venía cargada de emociones, con altas recientes como las de otras compañeras, y todo indicaba que podía cerrarse con broche de oro. Pero el destino tenía preparado un giro inesperado.

Al subirse a la balanza, llegó el baldazo de agua fría: Rosalía había subido de peso. El silencio se apoderó del estudio y la incertidumbre creció. ¿Alcanzaría igual el objetivo? Con el corazón en la boca, llegó la confirmación final: 110 kilos exactos. Ni un gramo más, ni uno menos. Lo justo y necesario para lograr el alta.

Foto: Captura (eltrece)

La reacción fue inmediata: gritos, aplausos, abrazos y una emoción desbordante. Rosalía no solo alcanzó su meta, sino que lo hizo en una definición dramática que quedará en la historia del programa.

“Te vas con el alta”, anunciaron en vivo, desatando el festejo total. Un cierre perfecto para una semana intensa y un logro enorme para una participante que luchó contra todo para cambiar su vida.

¡Felicitaciones!