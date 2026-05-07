La cantante argentina Cazzu agotó en apenas 24 horas las entradas para su show en el Madison Square Garden, en el marco de su exitosa gira “Latinaje”.
La artista atraviesa actualmente su debut por Estados Unidos con una serie de conciertos en algunos de los venues más emblemáticos del país, manteniendo un impresionante nivel de convocatoria y confirmando su expansión global dentro de la música urbana latina.
La gira Latinaje en Vivo ya recorrió ciudades como Chicago, Las Vegas, Phoenix, San José, San Diego e Inglewood, donde también logró localidades agotadas. En total, el tour ya supera las 60 mil entradas vendidas en territorio norteamericano.
El repertorio de “Latinaje en Vivo” pone el foco en las canciones de su nueva etapa artística. Uno de los momentos más celebrados del show llega con Con Otra, una de las canciones más fuertes del disco y ya convertida en favorita del público.
Además, la artista lanzó recientemente Perdón Si No Te Llamé, que ya acumula más de 2 millones de visualizaciones en YouTube y cerca de 500 mil reproducciones en Spotify.
Así contiúa Latinaje en Vivo 2026
- 08 de mayo – Boeing Center at Tech Port – San Antonio, TX — AGOTADO
- 09 de mayo – The Pavilion at Toyota Music Factory – Irving, TX — ÚLTIMOS TICKETS
- 10 de mayo – 713 Music Hall – Houston, TX — AGOTADO
- 12 de mayo – 713 Music Hall – Houston, TX — ÚLTIMOS TICKETS
- 14 de mayo – El Paso County Coliseum – El Paso, TX
- 16 de mayo – Tecate Emblema – CDMX, México
- 18 de mayo – Teatro Josefa Ortiz de Domínguez – Querétaro, México — ÚLTIMOS TICKETS
- 21 de mayo – Hard Rock Live – Hollywood, FL
- 05 de agosto – Makro Arena – Santa Cruz, Bolivia
- 07 de agosto – Teatro al Aire Libre – La Paz, Bolivia — ÚLTIMOS TICKETS
- 08 de agosto – Fexco Arena – Cochabamba, Bolivia — ÚLTIMOS TICKETS
- 12 de septiembre – Estadio 23 de Agosto – Jujuy, Argentina
- 18 de septiembre – Parque de la Industria – Guatemala
- 19 de septiembre – Parque Viva – San José, Costa Rica
- 24 de octubre – Antel Arena – Montevideo, Uruguay
- 25 de noviembre – Las Ventas – Madrid, España — AGOTADO
- 26 de noviembre – Las Ventas – Madrid, España — ÚLTIMOS TICKETS
- 29 de noviembre – Razzmatazz – Barcelona, España — AGOTADO
- 30 de noviembre – Razzmatazz – Barcelona, España — ÚLTIMOS TICKETS