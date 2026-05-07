La forma en que Mariana Fabbiani bromeó con Augusto Tartúfoli al preguntarle si iba a ser el conductor del programa que le seguía en América, tal como había primiciado Ángel de Brito en X, no solo afectó a Karina Mazzocco, sino que además motivó el repudio de Marcela Tauro.

“Me pareció fea la actitud de Mariana”, enfatizó la periodista de Intrusos.

En diálogo con Puro Show desde los estudios de La 100, la también panelista de No está todo dicho blanqueó: “Me sorprendió porque aparte lo hizo riéndose. No está bueno”.

A pura risa, Mariana Fabbiani le preguntó a Tartu si va a reemplazar a Karina Mazzocco en América (Foto: captura América TV / DDM)

“Nos regodeamos de que el otro se queda sin laburo. Hay un montón de familias, compañeros, colegas. Enterarse por los medios... Ya tuitear”, continuó.

La empatía de Tauro con Mazzocco tras la burla de Fabbiani

“Todo gira y te vuelve. Y hay que mirar el c... de uno también. Yo no me puedo reír si estoy temblando... Si no sé si llego a fin de año”, explotó sorora con Mazzocco.

“Yo no me puedo reír si estoy temblando también... Si no sé si llego a fin de año” Tauro contra Fabbiani

Por si no quedaba claro, Tauro detalló: “Me refiero a Mariana y a varios más...”.

Acto seguido se explayó picante sobre Fede Flowers, quien pasó de estar en el piso de Los Profesionales de Siempre a volver a su rol de cronista: “Hay una guerra sobre quién tuitea primero y tiene más información.... ”.