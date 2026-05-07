La salida de Yipio de Gran Hermano Generación Dorada dejó una de las escenas más emotivas de la temporada y tuvo a Pincoya como una de las protagonistas secundarias de la noche.

La participante chilena, una de las jugadoras más temperamentales y combativas del reality, dejó de lado todas las diferencias que había tenido con la uruguaya dentro de la casa y reaccionó con un fuerte gesto de contención cuando se enteró de que debía abandonar el juego por una delicada situación familiar.

Todo ocurrió luego de que el Big le comunicara a Yipio el pedido urgente de su marido para que regresara a Uruguay porque su mamá, que atraviesa problemas de salud, necesitaba cuidados.

Gran Hermano: el inesperado gesto de Pincoya con Yipio en su dramática salida de la casa (captura de Telefe)

Gran Hermano: el inesperado gesto de Pincoya con Yipio en su dramática salida de la casa

“Me voy. Me tengo que ir. Mi mamá me necesita. Está enferma y me necesita. Mi pareja escribió para que por favor fuera porque mi mamá está mal”, le explicó Yipio a Manuel Ibero apenas salió del confesionario.

La noticia impactó de lleno en toda la casa, que quedó completamente quebrada. En medio del llanto y los abrazos, Pincoya fue una de las primeras en acercarse para contenerla y darle fuerzas.

“Vas a volver. Andá y dale buena energía. Pero escuchame, vas a volver. Aunque nos peleemos da lo mismo. Yipio, te esperamos. No importa que acá nos peleemos. Te esperamos”, le dijo emocionada.

Con lágrimas en los ojos, Yipio respondió: “Tengo que estar ahí. No es opcional”.

Sin dejar de abrazarla, Pincoya insistió: “Vas a volver, ¿sí? Vas a volver”.

Gran Hermano: el inesperado gesto de Pincoya con Yipio en su dramática salida de la casa (captura de Telefe)

El momento más conmovedor llegó cuando la participante uruguaya caminó por la pasarela rumbo a la puerta de salida. Allí, Pincoya volvió a seguirla para despedirse con un último abrazo.

“Te quiero... Volvé”, le dijo la chilena. “Me hiciste enojar, pero yo te quiero. Seguí por las gordas. Te prometo que si puedo voy a volver”, respondió Yipio antes de abandonar definitivamente la casa y dejar un mar de lágrimas en Gran Hermano Generación Dorada.

Entre los más afectados por la inesperada salida estuvieron Titi, Lolo, Manuel, Tamara, Juanicar y Daniela, quienes no pudieron contener la emoción durante la despedida.