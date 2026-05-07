En medio de su gran presente dentro de Gran Hermano: Generación Dorada, Manuel Ibero quedó nuevamente en el centro de la escena, aunque esta vez no fue por una pelea dentro de la casa ni por su vínculo con Zoe Bogach. En las últimas horas comenzaron a circular fotos retro del influencer que impactaron a sus seguidores por el notable cambio físico que experimentó con el paso de los años.

El participante de Telefe se convirtió en uno de los favoritos del público después del explosivo “Derecho a réplica” con su exnovia y también tras la eliminación de Lola, su gran aliada dentro del reality. Pero ahora la atención se trasladó a las redes sociales, donde cientos de usuarios comentaron cómo lucía Manu años antes de alcanzar la popularidad televisiva.

Una de las imágenes más comentadas corresponde al verano de 2017. En aquella publicación, Manuel aparece en Bikini Beach, Punta del Este, con short de baño, gorra y el torso descubierto. Aunque ya mostraba abdominales marcados, muchos remarcaron que su cuerpo era muy distinto al actual: hombros menos anchos, bíceps más pequeños y una contextura mucho más delgada.

Las fotos retro de Manuel Ibero que sorprendieron a los fans de Gran Hermano. Crédito: Instagram

LAS FOTOS VINTAGE DE MANUEL DE GH

Otra foto que rápidamente se viralizó fue tomada en el Puente de Brooklyn, en Nueva York. Allí, el joven influencer posó con un look relajado, gorra hacia atrás, mochila y un canguro gris con letras rojas. Sin embargo, nuevamente lo que más llamó la atención fue la diferencia física con el Manu que hoy se ve dentro de la casa más famosa del país.

Las imágenes generaron una catarata de comentarios en redes sociales, donde muchos fanáticos quedaron sorprendidos por la transformación corporal del participante. Algunos incluso destacaron el intenso entrenamiento físico que habría realizado en los últimos años para lograr la musculatura que actualmente muestra frente a cámaras.

Mientras tanto, Manuel Ibero sigue consolidándose como uno de los jugadores más fuertes de Gran Hermano: Generación Dorada, combinando exposición mediática, fandom en redes y un perfil que no deja de crecer dentro del reality.