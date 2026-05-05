La casa de Gran Hermano atraviesa un momento de profunda tristeza fuera de cámara. En las últimas horas se conoció la muerte de Ámbar, la perra de Manuel Ibero, uno de los participantes más queridos del reality.

La noticia fue confirmada por su hermano, Justo, a través de redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de despedida junto a imágenes del animal.

“Hoy nos toca afrontar un momento que nunca creímos afrontar. Nos toca despedirte, Ámbar. Gracias por tanto amor, por cada momento y por ser parte de nuestra vida”, escribió.

Murió Ámbar, la perra de Manuel de Gran Hermano (Foto: Instagram/@justo.ibero)

Ámbar no era solo una mascota para Manuel: era su compañera inseparable. En sus redes sociales, el participante solía mostrarse junto a ella en divertidos videos de TikTok que rápidamente se volvían virales entre sus seguidores. La conexión entre ambos era evidente y formaba parte de su identidad fuera del programa.

Murió Ámbar, la perra de Manuel de Gran Hermano (Foto: X/@agus_rey)

De hecho, días atrás, durante su cumpleaños dentro de la casa, Manuel había expresado su deseo de que la producción le permitiera reencontrarse con su perra, un pedido cargado de emoción que ahora toma un significado aún más profundo tras conocerse la noticia.

EL ANUNCIO DE LA MUERTE DE ÁMBAR, LA PERRA DE MANUEL DE GRAN HERMANO

El mensaje de despedida que se difundió en redes refleja el dolor de toda la familia: “Espero que nos volvamos a encontrar en todas nuestras vidas, mi chanchita hermosa”.

Mientras Manuel continúa aislado en la competencia, sin saber aún lo ocurrido, en el exterior crece la incertidumbre sobre cuándo y cómo se enterará de la pérdida de Ámbar, una figura clave en su vida personal.

La historia de Ámbar y Manuel conmovió a la audiencia y volvió a mostrar el costado más humano de los participantes de Gran Hermano, donde, más allá del juego, también hay historias reales que atraviesan la pantalla.

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