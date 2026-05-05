Una escena inesperada en la casa de Gran Hermano Generación Dorada generó desconcierto y tensión entre los participantes, que no lograban entender qué estaba pasando. Todo comenzó cuando, de un momento a otro, la enorme pantalla del jardín se encendió con un diseño completamente nuevo.

“Apareció el ojo”, advirtió Emanuel, alertando al resto de sus compañeros.

Gran Hermano: una misteriosa aparición en la casa generó miedo entre los participantes (captura de Telefe)

Gran Hermano: una misteriosa aparición en la casa generó miedo entre los participantes

A una semana de su ingreso al reality, Gladys “La Bomba” Tucumana no ocultó su sorpresa: “¿Y por qué aparece eso?”.

Lejos del miedo inicial, Yanina Zilli reaccionó con entusiasmo. “¡Qué bueno! Pusieron uno nuevo”, comentó, mientras varios participantes, Titi, Zunino, Lolo, Juanicar y la propia Gladys, se acercaban al vidrio para observarlo de cerca.

Gran Hermano: una misteriosa aparición en la casa generó miedo entre los participantes (captura de Telefe)

Sin embargo, el clima cambió rápidamente. “Me parece que va a pasar algo”, expresó la hermana de Juli Poggio, anticipando un posible giro en el juego. En la misma línea, Zunino lanzó: “Viene alguien”.

Con temor a posibles sanciones, ninguno se animó a salir al jardín. Aun así, todos permanecieron atentos, mirando fijamente el enorme e inquietante ojo que dominaba la escena.

Gran Hermano: una misteriosa aparición en la casa generó miedo entre los participantes (captura de Telefe)

“Es el ojo de Santiago del Moro”, arriesgó Lolo, intentando encontrarle una explicación.

“No, no es el ojo de Santi. Está muy viejo ese ojo”, retrucó Emanuel.

Finalmente, visiblemente afectada, La Bomba cerró con una frase que resumió el clima general: “Es Santi… pero qué miedo, qué miedo que me da ese ojo mirando”.