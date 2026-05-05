Guillermina Valdés volvió a captar la atención en redes sociales con una postal íntima y relajada desde el sur argentino. Sin embargo, lo que terminó generando revuelo no fue solo la imagen, sino el “like” de Marcelo Tinelli, que rápidamente despertó todo tipo de especulaciones.

La publicación muestra a Valdés en una pose de meditación, sentada sobre el piso de madera, con un look natural y minimalista. La imagen, tomada en Las Balsas Relais & Chateaux, transmite calma y conexión personal, en línea con el mensaje que suele compartir la actriz y empresaria.

Pero entre los miles de “me gusta” que recibió el posteo, hubo uno que no pasó inadvertido: el de Tinelli. El gesto fue suficiente para que los usuarios comenzaran a comentar y a preguntarse por el vínculo actual entre ambos.

El picante like de Marcelo Tinelli en una foto de Guillermina Valdés. Crédito: Instagram

UN GESTO QUE REAVIVÓ VERSIONES

La interacción en redes sociales entre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli siempre genera repercusión, especialmente tras su separación. En este caso, el like fue interpretado por muchos como un guiño o una señal de cercanía.

En la publicación, la empresaria escribió: “Un sueño”, acompañando la imagen desde la Patagonia. La escena se completa con detalles como un mate y un libro, reforzando la estética de bienestar y desconexión.