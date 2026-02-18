Guillermina Valdés decidió no esquivar el tema y respondió con claridad a las versiones que la vincularon sentimentalmente con Mauricio Macri.

Trascendió que el ex Presidente habría posado sus ojos en la actriz tras separarse de Juliana Awada.

Laura Ubfal fue quien se comunicó con Guillermina para consultarle sobre el supuesto acercamiento y su respuesta fue tajante.

“En algún momento me habló, pero no pasó de eso, seguramente como habla con otras chicas”, aseguró la expareja de Marcelo Tinelli.

Y cerró: “Nunca salí con él, ni a tomar un café. Nada trascendental, estoy sola”.

Fotos de Instagram.

Cómo nació el rumor amoroso entre Valdés y Macri

La versión había sido instalada por la actriz y periodista Ximena Rijel, quien afirmó que Macri tendría una lista de mujeres famosas con las que le interesaría profundizar el vínculo y que Guillermina encabezaría esa nómina.

“Mauricio Macri tiene una lista de conocidas, de famosas, y ella estaría primera en esa lista. No sé si va a aceptar o no esa salida que quiere Mauricio Macri por lo menos para que se conozcan y ver si puede arrancar alguna relación, pero que le escribe a Guillermina, le escribe”, sostuvo Rijel en Canal 22 Web.