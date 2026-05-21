Carla Peterson sorprendió a Mario Pergolini al contar la historia de su casamiento, una ceremonia que tuvo más de improvisada que de tradicional. La actriz recordó el momento en Otro día perdido y no dudó en reírse de los detalles insólitos de aquel día que, según ella, fue “romántico a su manera”.

Todo empezó cuando Mario Pergolini le preguntó si era cierto que se había casado “de golpe y con lo que tenía puesto”. Peterson no dudó: “Yo soy esa señora, sí, sí. Me casé. No sabía que me iba a casar ese día. Fuimos a averiguar cómo era, porque había que casarse. Estaba en Yale, Martín, mi marido. Estaba embarazada”.

Carla Peterson (Foto: captura eltrece)

La actriz explicó que la decisión fue pura necesidad. “Teníamos que tener un seguro médico y bueno. Era más sencillo si era casados. Entonces fuimos y yo podía estudiar también en la universidad. Cada vez que bajaba alguien a preguntarnos qué queríamos hacer. ‘¿Se quieren casar ahora?’, nos preguntaban. Y era un viernes. Y bueno, casémonos ahora”.

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Peterson relató que estaba de siete meses de embarazo y que la ceremonia fue tan rápida que ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse: “Una panza enorme. Pero yo a la noche me tengo que ir, tenía entradas para ir a ver un musical en Manhattan. Me juntaba con un amigo coreógrafo a ver una obra de teatro. Sin anillos, sin testigos… Tengo ocho fotos de ese día. Tenía la cámara porque me iba a pasear. Y dormí con mi amigo coreógrafo en un hotel”.

El detalle que más llamó la atención fue el look de la actriz: “Tengo guardado el shortcito de jean: es mi vestido de novia”, confesó entre risas.

Carla Peterson (Foto: captura eltrece)

La historia tuvo un giro inesperado cuando Peterson reveló que su mamá se enteró del casamiento por los medios: “Lo peor de todo esto es que mi madre se enteró por toda una cosa que salió. No, bueno, fue así, pero para mí sí fue romántico”.

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