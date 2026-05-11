El regreso de Mario Pergolini a Otro día perdido estuvo atravesado por la emoción y el dolor. El conductor volvió al programa tras la muerte de su mamá, Beatriz Mancione, y no pudo evitar sincerarse con su público sobre el difícil momento que está viviendo.

“Fue difícil para mí, gracias a todos… mucho cariño de todos, gracias a todos”, expresó Pergolini con la voz quebrada, dejando ver el impacto que le provocó la pérdida. Fiel a su estilo, incluso se animó a contar detalles del velorio, mezclando su humor ácido con la tristeza del momento.

Foto: Instagram (@mpergoliniok)

“Recibí mucho cariño, de verdad muchas gracias. Este es el programa donde más he llorado en toda mi vida, o sea dos veces. No lo voy a hacer nunca más”, expresó Mario recurriendo a su particular sentido del humor que tan famoso lo ha hecho.

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Luego, fiel a su estilo, el conductor apeló al humor para hablar de una situación dolorosa y reflexionó sobre los velatorios. “¿Quién elige los cuadros de los velatorios? Son raros. Te piden que decores un lugar así, ¿qué ponés? Había uno de una casa con un puente. ¿Un puente que te lleva a dónde? Es raro todo”, lanzó, despertando risas en el estudio.

En ese contexto, Evelyn Botto quiso saber si había recurrido al humor durante el difícil momento. “¿Tuviste momentos de meter chistes?”, le preguntó. “No lo pude evitar. Desde el momento uno. Es más fuerte que yo, pero creo que es la mejor forma de descomprimir”, reconoció Mario. “La comedia es un buen analgésico”, agregó Agustín “Rada” Aristarán, coincidiendo con su compañero.

Fotos: capturas eltece y web (mejorada con IA)

Ya sobre el final del programa, Pergolini dejó de lado las bromas y habló con sinceridad sobre el impacto emocional que le provocó la pérdida. “Son momentos complicados, porque creo que nadie sabe cómo afrontar algo así. Yo pensé que iba a estar bien, pero me quebré”, cerró con seriedad, y sentenció: “No hay un manual para afrontar este momento”.

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La muerte de Beatriz Mancione generó una fuerte conmoción en el mundo del espectáculo. Aunque siempre mantuvo un perfil bajo, su figura fue clave en la vida de Pergolini, quien en varias entrevistas compartió anécdotas y reflexiones sobre la relación intensa que los unía.

Beatriz fue ama de casa y tuvo un rol central en la crianza de sus hijos. Pergolini la describía como una mujer de carácter fuerte, exigente y muy particular. Con su estilo directo y, muchas veces, irónico, el conductor reconoció que su madre fue una de las personas que más influyó en su personalidad y en su manera de ver la vida.

A lo largo de los años, Pergolini habló con honestidad sobre el vínculo con su mamá. Lejos de idealizarla, admitió que la relación fue intensa, con contradicciones y aprendizajes. Sin embargo, siempre destacó la libertad que Beatriz le dio durante su infancia, algo que valoró especialmente con el paso del tiempo.

Foto: captura eltrece

En los últimos años, Beatriz enfrentó uno de los momentos más duros de su vida: la pérdida de la visión. Según contó Pergolini, la situación fue especialmente difícil porque ella vivía sola y valoraba mucho su independencia.

Frente a ese desafío, el conductor y su equipo desarrollaron una herramienta de inteligencia artificial para ayudarla en su día a día. El sistema le leía noticias, reproducía la radio y le permitía sentirse más acompañada, devolviéndole parte de la autonomía que había perdido.

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