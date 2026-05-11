Mauro Icardi volvió a celebrar un campeonato con el Galatasaray y su festejo junto a la China Suárez revolucionó las redes sociales. Pero quien también dio que hablar fue Moria Casán, que en La mañana con Moria analizó sin filtros las imágenes de la pareja y lanzó picantes comentarios sobre Wanda Nara.

El pasado 9 de mayo, el Galatasaray derrotó 4-2 al Antalyaspor y el delantero argentino volvió a festejar un nuevo título en Turquía. Tras el partido, las cámaras captaron un efusivo abrazo entre Icardi y la actriz en pleno campo de juego, una escena que rápidamente se viralizó.

Moria Casán opinó sin filtros sobre la China Suárez en pleno festejo de Mauro Icardi (captura de eltrece)

Qué dijo Moria Casán sobre la China Suárez y Mauro Icardi

Con las imágenes al aire en eltrece, Moria abrió su programa felicitando al futbolista y respaldando públicamente la relación.

“Mirá el koala que se mandó con la China”, lanzó la One al ver el abrazo de la actriz con Icardi.

Luego, recordó indirectamente el escándalo que marcó el inicio del romance entre Mauro y la China, cuando Wanda Nara había apuntado contra la actriz en redes sociales con la frase: “Otra familia que te cargaste por zorra”.

Picante y fiel a su estilo, Moria disparó: “¡Qué bien Icardi! Mirá la parejita, la que todos decían la zorrita, ya llevan más de un año. La mujer instaladísima, celebrando”.

Mauro Icardi y China Suárez tras el nuevo campeonato del Galatasaray (Foto: Instagram @mauroicardi)

El filoso palito de Moria Casán para Wanda Nara

En medio de los elogios hacia la pareja, la conductora también aprovechó para lanzar una indirecta sobre el complicado presente judicial que atraviesa Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara.

“Acá uno está arriba y el otro en Comodoro Py”, dijo Moria, en referencia a la investigación por presuntas coimas en las SIRA que involucra al empresario.

Finalmente, Casán cerró el tema reafirmando su apoyo al romance entre Mauro Icardi y la China Suárez.

“El festejo de Icardi con la China es fabuloso. Parece que sigue en el Galatasaray”, concluyó la diva.