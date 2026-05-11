Las redes volvieron a hacer de las suyas y esta vez los protagonistas fueron Nora Colosimo y Martín Migueles. Todo comenzó cuando Pochi de @gossipeame, compartió una serie de historias de Instagram que despertaron rumores de reconciliación del empresario con Wanda Nara.

En una de las imágenes se puede ver a Nora disfrutando del partido de Boca desde su living junto a varias personas. Pero lo que llamó la atención de los seguidores fue un detalle puntual: un hombre sentado detrás de ella, con pelo oscuro y zapatillas blancas, que muchos señalaron podría tratarse de Migueles.

“¿El de atrás del lunar de Nora será Migueles viendo el partido de Boca? Pelo oscuro, zapatilla blanca… ¡Muy Migueles mood!”, escribió Pochi sobre la foto, alimentando las especulaciones.

Foto: Captura de Instagram Stories (@gossipeame)

La historia no terminó ahí. Horas después, la panelista compartió otro mensaje enviado por un seguidor que aseguraba haber identificado al misterioso acompañante: “Parece que es Maxi”, le escribieron, en referencia al otro hombre que aparece en la imagen.

Lejos de aclarar el misterio, las publicaciones aumentaron las dudas sobre el presente sentimental de Wanda y Martín, quienes en las últimas semanas quedaron envueltos en fuertes rumores de crisis y separación.

¿Qué pasa entre Wanda Nara y Martín Migueles?

Foto: Captura de Instagram Stories (@gossipeame)

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WANDA NARA MOSTRÓ UN ROMÁNTICO GESTO DE MARTÍN MIGUELES Y LE TIRÓ UN PICANTE PALITO A LA CHINA SUÁREZ

En medio de su presente laboral en Uruguay, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir un gesto romántico que tuvo su pareja, Martín Migueles. Sin embargo, lejos de tratarse de un simple acto de amor, en el programa Infama desmenuzaron cada detalle, y hasta hablaron de una indirecta para Eugenia “la China” Suárez.

Todo comenzó con la llegada de un ramo de flores al set donde Wanda se encuentra grabando: “Te amo mucho. Martín”, se pudo leer en la tarjeta del posteo que Wanda subió a Instagram Stories.

Según comentaron, las flores habrían sido enviadas desde Montevideo, donde la mediática está instalada por trabajo. Sin embargo, el estado del ramo generó suspicacias: “Las veo raras… hasta déjame dudar que Wanda no se las haya automandado”, deslizaron, recordando viejas prácticas del ambiente artístico.

Foto: Captura (América)

Pero el momento más picante llegó después. En sus redes, Wanda publicó una imagen con una palabra que hizo estallar las interpretaciones: “Motorhome”. Para los panelistas, fue un mensaje directo y sin filtro.

“Es un palo para la China”, aseguraron, vinculando la referencia al escándalo que la China tuvo con Carolina “Pampita” Ardohain cuando estaba grabando la película El hilo rojo, donde conoció y se enamoró de Benjamín Vicuña, en medio de fuertes rumores de infidelidad.

¡Dio que hablar!