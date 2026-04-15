Yanina Latorre pasó un día con Wanda Nara y reveló que la mediática estaría atravesando una fuerte crisis con Martín Migueles. La alarma se encendió cuando la mediática, conocida por compartir cada detalle de su vida en redes sociales, dejó de postear fotos, mensajes o “likes” relacionados con su pareja.

La ausencia de señales digitales no pasó desapercibida para sus seguidores, que rápidamente empezaron a especular sobre el estado de la relación. Mientras tanto, Migueles optó por subir publicaciones junto a la ex de Mauro Icardi, lo que no hizo más que alimentar las versiones de una posible pelea.

Wanda Nara y Martín Migueles (Foto: Instagram @naiaravecchio)

La encargada de ponerle palabras a los rumores fue Yanina Latorre que no dudó en ir directo a la fuente. “Me la encontré, estaba divina. Le pregunté por Migueles, que no sube cosas de él, se rió”, relató la conductora de SQP, dejando entrever que algo no cierra en la pareja.

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Pero la bomba llegó después: “Si pasa una semana sin postear del novio, es porque por lo menos se pelearon. Hay algo raro ahí”, disparó Latorre, experta en detectar crisis en el mundo de los famosos.

Como si fuera poco, Latorre contó que le mencionó a Wanda el nombre de Agustín Bernasconi, un viejo amor de la mediática. “Le tiré lo de Bernasconi. Le pregunté si le dio y se reía, se hacía la boluda”, reveló Yanina, sumando más misterio al presente sentimental de la empresaria.

Wanda Nara y Martín Migueles en el festejo del fin de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Por ahora, ni Wanda Nara ni Martín Migueles salieron a aclarar la situación. Pero en el universo de las redes, el silencio y la falta de posteos suelen decir mucho más que mil palabras.

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