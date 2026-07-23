Marcos Giles volvió a quedar en el centro de la controversia luego de un comentario que realizó al aire de Nadie Dice Nada y que generó un fuerte debate en las redes sociales. El streamer hizo un chiste mientras hablaba con Ángela Torres, su pareja, y muchos usuarios lo consideraron fuera de lugar.

La situación ocurrió durante una transmisión especial del ciclo de Luzu TV, en la que la cantante reemplazó a Nico Occhiato como conductora. En ese contexto, entrevistó a Giles, que se encontraba en Estados Unidos, para conocer cómo había vivido la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España.

EL CHISTE DE MARCOS GILES QUE DESATÓ LAS CRÍTICAS

Mientras conversaban, Ángela advirtió que su novio estaba tomando una bebida y le preguntó con curiosidad: “¿Qué estás tomando? ¿Birra?”.

Lejos de responder de manera convencional, Marcos levantó una botella de la marca Squirt y lanzó entre risas: “No, no, estoy tomando esta para no extrañarte tanto”.

Aunque el estudio reaccionó con carcajadas, el fragmento rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron el comentario y lo calificaron como desubicado.

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Entre las reacciones se leyeron mensajes como: “¿Falta mucho para que lo deje?”, “Este pibe no se cansa de faltarle el respeto” y “Qué vergüenza me da este tipo, pobre Ángela”.

ÁNGELA TORRES RESPONDIÓ A LOS CUESTIONAMIENTOS

Frente a la repercusión que tomó el episodio, Ángela Torres decidió intervenir para defender públicamente a su pareja y bajar el tono de la polémica.

A través de sus redes sociales, la cantante minimizó la situación y cuestionó la reacción de algunos internautas.

Marcos Giles volvió a generar polémica por un comentario sobre Ángela Torres y ella salió a defenderlo. Crédito: Captura

“¡Aflojen las tetas, gente! Es un chiste, yo me reí y ¿ustedes se enojan? El mundo del revés de María Elena Walsh”, escribió.