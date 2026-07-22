La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva y explosiva gala de nominación que dejó a siete participantes en placa, en una semana en la que los beneficios del liderazgo y las anulaciones de votos cambiaron por completo el tablero.

Los participantes que quedaron nominados y deberán enfrentarse al voto del público son: Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela Pietro, Esteban Cola, Matías Hanssen, Jennifer “La Pincoya” Galvarini y Juanicar.

Uno de los momentos más importantes de la gala llegó cuando Steffany “Campanita” Pereira, como líder de la semana, hizo uso de su beneficio especial y decidió anular los votos de Tamara Paganini, Matías Hanssen, Alejandra Majluf y Yipio, una jugada que modificó la conformación definitiva de la placa.

Foto: Captura (Telefe)

Como si eso fuera poco, los votos de Solange “Sol” Abraham tampoco fueron contabilizados, ya que habían sido anulados previamente por el último eliminado de la casa, Emanuel “Ema” Di Gioia, tras abandonar el reality.

Esta semana la placa será positiva durante las primeras 24 horas, por lo que el público deberá votar a sus favoritos para que continúen en competencia. La definición tendrá una primera instancia este jueves, cuando dos participantes saldrán de placa gracias al apoyo de la audiencia.

El resto de los nominados continuará en riesgo hasta la próxima gala de eliminación y será el lunes cuando se conozca quién se convertirá en el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

Foto: Captura (Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

¡BOMBAZO EN GRAN HERMANO! FABIO AGOSTINI Y JULIANA “TINI” DÍAZ SELLARON SU RELACIÓN CON UN APASIONADO BESO

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada ya tiene su primera parejita. Contra todos los pronósticos, Fabio Agostini y Juliana “Tini” Díaz dejaron de lado las miradas cómplices y terminaron confirmando la química con un apasionado beso frente a varios de sus compañeros.

La escena no tardó en convertirse en uno de los momentos más comentados del reality de Telefe y dejó en claro que el español ya encontró a la persona con la que quiere compartir esta nueva experiencia dentro del juego.

Lo llamativo es que, apenas ingresó a la casa, el panorama parecía muy distinto. En un primer momento, muchos creían que Fabio retomaría el vínculo con Luana Fernández, con quien ya había protagonizado un acercamiento durante su anterior paso por el programa, cuando ingresó a la casa gracias a un intercambio con La Casa de los Famosos.

Foto: Captura de video de X (@LauBufalo)

Sin embargo, esa posibilidad nunca terminó de concretarse. Como si fuera poco, el español también protagonizó un primer histeriqueo con Daniela “Pestañela” Celis apenas cruzó la puerta del reality, alimentando las especulaciones sobre un posible romance.

Pero el juego dio un giro inesperado. Quien finalmente ganó la pulseada fue Tini, que logró captar toda la atención de Fabio durante las primeras horas de convivencia. Después de varios cruces, sonrisas y una evidente complicidad, ambos terminaron sellando el inicio de este affaire con un beso frente a otros jugadores, que fueron testigos del momento.

¿Nace una nueva pareja en Gran Hermano: Generación Dorada?