La expectativa por la nueva gala de Gran Hermano crece minuto a minuto tras el anuncio de Santiago del Moro que cambiará el juego por completo. El conductor había informado la última semana que nuevos integrantes ingresarían al reality este martes y en las redes sociales transcendieron algunos nombres.

La cuenta de X @elfuneraldepapa, conocida entre los seguidores del reality por anticipar movimientos del juego, aseguró quiénes serían las personas que ingresarán este martes a la casa más famosa del país. La publicación rápidamente se volvió viral y abrió un intenso debate entre los fanáticos del ciclo.

Quiénes ingresarían hoy a Gran Hermano (X/@elfuneraldepapa)

De acuerdo con la información difundida por la cuenta especializada, los ingresos previstos para esta noche serían:

Ulises Apóstol

Ulises Apóstol (Fotos: Movilpress)

Fabio Agostini

Foto: Instagram (@fabioagostinifit)

Juliana Díaz

Juliana Díaz (Foto: instagram/juuli.dc)

Lucía Patrone

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

Eugenia Ruíz

Eugenia Ruíz (Foto: Movilpress)

Romina Uhrig

Romina Uhrig (Foto: Movilpress)

Big Ari

Ariel confesó cómo salió de la fuerte depresión que sufrió antes de entrar a Gran Hermano 2022

Lourdes Ciccarone

Lourdes Ciccarone (Foto: Movilpress)

Según el posteo, las figuras entrarían a la casa como parte de una nueva dinámica preparada por la producción de Telefe, aunque hasta el momento el canal no confirmó oficialmente la información. La publicación no tardó en multiplicarse entre los seguidores del programa, que comenzaron a especular sobre el impacto que podrían tener estas incorporaciones.

Quiénes ingresarían hoy a Gran Hermano (X/@elfuneraldepapa)

GRAN HERMANO YA TENDRÍA FECHA DE FINAL: CUÁNTO TERMINA EL REALITY

La cuenta regresiva para el final de Gran Hermano: Generación Dorada ya estaría en marcha. En Intrusos dieron a conocer la fecha estimada para la gran final del reality de Telefe y revelaron que el canal decidió modificar su programación para reorganizar los estrenos de los próximos meses.

Según explicaron en el ciclo de América, la decisión se tomó en medio de la preocupación por los números de audiencia del programa: "Por pedido del canal, Gran Hermano termina la primera semana de septiembre porque se atrasó un mes. Sería el 6 de septiembre“, revelaron.

"A partir del 31 de agosto estrena Popstar. Durante una semana van a ir los dos juntos, como hicieron con MasterChef y Gran Hermano“, dieron a conocer. Y cerraron: ”Pregunté si hay un Gran Hermano el año que viene. Me dijeron que no. Santiago del Moro no quiere hacerlo; por ahora no está con un formato y se va de viaje para descansar un poco“.

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