Aunque en Gran Hermano: Generación Dorada las peleas y los enfrentamientos dominaron gran parte de la convivencia, también hubo lugar para el amor. Y en las últimas horas salió a la luz una confesión que sorprendió a los fanáticos del reality de Telefe.

Los protagonistas fueron Franco Zunino y Nenu López, quienes revelaron que mantuvieron relaciones íntimas en reiteradas oportunidades dentro de la casa más famosa del país, sin que las cámaras registraran el momento ni la producción advirtiera lo que ocurría.

La encargada de contar el secreto fue la propia Nenu durante una entrevista en un programa de streamig de DGO: “Estuvimos un montón de veces, tuvimos relaciones. Todas las noches era. Nunca salió. Lo hacíamos en la cama. Fue silencioso, disimulábamos muy bien. Cuando salí, lo primero que pregunté es si mi papá me había desheredado”, dijo, entre risas.

Foto: Instagram (@nenulopezz)

La bailarina explicó que, pese a que las cámaras sí mostraron varios de sus apasionados besos con Franco, lograron pasar completamente inadvertidos cuando avanzaron en la intimidad bajo las sábanas.

Ya eliminados del certamen y sin las limitaciones del juego, la pareja también habló de cómo vive su relación fuera de la casa. Según contaron, ahora disfrutan de su romance con total libertad y aseguraron que hacen el amor tres veces por día: “Me parece superimportante en una relación”, remarcó Zunino, dejando en claro que la conexión entre ambos continúa intacta desde que abandonaron el reality.

Nenu López: “Estuvimos un montón de veces, tuvimos relaciones. Todas las noches era. Nunca salió. Lo hacíamos en la cama. Fue silencioso, disimulábamos muy bien“.

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GRAN HERMANO YA TENDRÍA FECHA DE FINAL: CUÁNDO TERMINA EL REALITY

La cuenta regresiva para el final de Gran Hermano: Generación Dorada ya estaría en marcha. En Intrusos dieron a conocer la fecha estimada para la gran final del reality de Telefe y revelaron que el canal decidió modificar su programación para reorganizar los estrenos de los próximos meses.

Según explicaron en el ciclo de América, la decisión se tomó en medio de la preocupación por los números de audiencia del programa: "Hay cambios en la programación de Telefe. Están encendidas las alarmas con Gran Hermano. Gran Hermano es un problema“, lanzaron al aire.

En ese sentido, agregaron: "No son los mejores números, tampoco los peores, pero los comparan con el último MasterChef de Wanda Nara. El canal que transmite el Mundial tendría que calentar toda la pantalla“.

Foto: Captura (Telefe)

De acuerdo con la información que brindaron, Telefe ya habría tomado una decisión sobre el cierre del reality: "Por pedido del canal, por pedido de Telefe, Gran Hermano termina la primera semana de septiembre porque se atrasó un mes. Sería el 6 de septiembre“, revelaron.

Actualmente, todavía quedan 15 participantes dentro de la casa y, según adelantaron, aún resta una de las etapas más esperadas por el público: "Van a entrar los familiares, seguro. Todavía falta esa instancia“, contaron.

"A partir del 31 de agosto estrena Popstar. Durante una semana van a ir los dos juntos, como hicieron con MasterChef y Gran Hermano“, dieron a conocer. Y cerraron: ”Pregunté si hay un Gran Hermano el año que viene. Me dijeron que no. Santiago del Moro no quiere hacerlo; por ahora no está con un formato y se va de viaje para descansar un poco“.