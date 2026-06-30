La salida de Nenu López de Gran Hermano Generación Dorada dejó un momento que los fanáticos del reality esperaban. Luego de convertirse en la nueva eliminada del ciclo, la bailarina finalmente volvió a encontrarse con Franco Zunino, con quien había iniciado una historia de amor dentro de la casa.

Desde que Franco quedó eliminado, muchos se preguntaban qué sucedería cuando ambos volvieran a verse lejos del aislamiento. ¿Seguiría en pie el romance? ¿Cómo sería ese esperado reencuentro?

Qué hizo Nenu López cuando se reencontró con Franco Zunino (video de redes sociales)

Qué hizo Nenu López cuando se reencontró con Franco Zunino

El encuentro ocurrió apenas Nenu llegó al estudio de Gran Hermano. Franco la esperaba en la tribuna, tal como le había prometido el día en que abandonó la competencia.

Al verlo, la participante no ocultó su emoción. Ambos se abrazaron y se dieron un beso.

La promesa que Franco Zunino cumplió tras salir de Gran Hermano

Franco había sido eliminado el pasado 15 de junio, también luego de un mano a mano con Campanita. Antes de despedirse de la casa, le prometió a Nenu que la esperaría afuera para seguir apostando por la relación que habían construido durante el juego. Y cumplió.

El influencer estuvo presente en el estudio para recibirla apenas terminó la gala de eliminación, confirmando que su vínculo sigue firme.

Cabe recordar que, antes de ingresar a Gran Hermano, Zunino mantenía una relación con Micaela, romance que decidió finalizar. Además, durante su paso por el reality también protagonizó un breve acercamiento con Luana Fernández, aunque finalmente eligió continuar su historia con Nenu una vez finalizada la competencia.