A nueve días de ser eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, Franco Zunino hizo un vivo en TikTok y opinó sin filtros sobre Luana Fernández, la influencer con la que vivió un apasionado romance dentro del reality, antes de que ingresara Nenu López y él se enamorara de la bailarina.

Respondiendo a las inquietudes del chat, a Zunino le preguntaron por el desconsolado llanto de Luana cuando él abandonó el programa, y su respuesta fue contundente.

Qué dijo Zunino del llanto de Luana tras dejar Gran Hermano

Qué dijo Zunino del llanto de Luana tras dejar Gran Hermano

“Yo creo que Luana lloró en mi salida porque todo es un show. Yo siento que ella nunca sintió nada por mí, posta”, aseguró el exparticipante, demostrando cero sensibilidad por las lágrimas de quien supo ser su aliada en el juego.

En ese mismo marco, el joven leyó en voz alta un comentario de sus seguidores y asintió picante: “Luana le tira onda a todos”.

Gran Hermano: Yanina Zilli explotó contra el público por la eliminación de Zunino (captura de Telefe)

Zunino quiere que Zilli gane Gran Hermano

El pasado 15 de junio, al despedirse de la casa más famosa del país, Franco Zunino había expresado: “Los quiero un montón a todos. Nenu, Nigro, Zilli y Ema son mi vida entera en este juego”.

A más de una semana de aquella gala, el influencer reveló en su transmisión en vivo que ya se puso en contacto con los hijos de Yanina Zilli y que hará campaña junto a ellos porque quiere que sea la gran ganadora de esta edición.

“La extraño a Zilli con toda mi alma. La estoy esperando afuera y ojalá que gane ella. Vamos a hacer campaña porque la amamos”, confesó Zunino en un live muy movido, en el cual también tuvo que lidiar con el “hate” de algunos usuarios que lo tildaron de haber sido un jugador “planta”.