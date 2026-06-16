El 15 de junio, Franco Zunino se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, tras quedar en un mano a mano infartante con Campanita.

Superada por la emoción, Yanina Zilli rompió en llanto y explotó sin filtros contra el público por sacar al joven influencer de la competencia.

Sin perder la sonrisa, Zunino se despidió de sus compañeros y contuvo a Zilli en un momento de altísima tensión: “No llores que me hacés poner mal”. Desconsolada y en total crisis, Yanina le contestó: “No quiero que se vaya, no quiero. Mirá quién se va. ¿Zunino por qué te vas?”.

Gran Hermano: Yanina Zilli explotó contra el público por la eliminación de Zunino (captura de Telefe)

Una vez en el jardín, el desconsuelo de la participante se transformó en pura furia y explotó en vivo contra los televidentes: “Tanta gente de mierda, tanta gente de mierda que hay acá, de mierda que hay acá y se va Zunino. ¡¿Qué mierda ven afuera?!”.

“¡¿Qué mierda ven afuera, Zunino?!”, le repitió a Franco, quien la abrazó fuertemente y le aseguró que seguirá apoyándola desde el exterior: “Tranquila, mi amor. Te amo. Te amo vieja y te voy a extrañar”.

“Te amo y te voy a extrañar mucho. Estoy orgullosa de vos. Te amo”, le gritó Zilli a Zunino a pura emoción, segundos antes de que él cruzara la pasarela y se cerrara la puerta de salida.

Gran Hermano: Yanina Zilli explotó contra el público por la eliminación de Zunino (captura de Telefe)

FRÍA DESPEDIDA CON LUANA Y UNA PROMESA DE REENCUENTRO A NENU

Franco Zunino se despidió fríamente de Luana Fernández, marcando distancia tras haber sido aliados en un momento del juego y haber tenido un romance.

El eliminado cerró su paso por la casa con palabras de amor para Nenu López, la bailarina con la que inició un intenso vínuclo amoroso adentro del reality. “Te espero afuera”, le dijo Zunino a Nenu y le dio un apasionado beso.