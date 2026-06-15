Lo que empezó como una simple discusión por la temperatura del aire acondicionado terminó en uno de los momentos más tensos de Gran Hermano Generación Dorada. El lunes 15 de junio, Yanina Zilli y Tamara Paganini se dijeron de todo, la casa quedó paralizada y la exvedette terminó llorando, temblando de angustia y con miedo de seguir en el reality.

Todo arrancó en el living, cuando Zilli discutía sobre el frío en las habitaciones. Paganini, desde el sillón y tapada con una manta rosa, la cruzó: “Pero Yani, sos la única en toda la casa que tiene la temperatura a 4 grados”. Zilli no se quedó atrás: “¿Vos estás en mi habitación? Andá a protestar a la tuya, no te metás en la mía”.

Tamara Paganini y Yanina Zilli en Gran Hermano (Fotos: capturas Telefe)

La tensión explotó. Paganini le tiró: “Tenés un monstruo adentro y se está despertando”. Zilli respondió sin filtro: “¿Vos hablás de violencia? No me importa lo que tengas para decir. No te registro desde el día que entraste”.

Leé más:

El Turco García contó desde cuándo está separado de Mariela Prieto: “Mucho antes de Gran Hermano”

LA PELEA DE YANINA ZILLI Y TAMARA PAGANINI PASÓ A MAYORES Y AHORA UNA DE ELLAS TEME QUE LA OTRA LA AGREDA FÍSICAMENTE

El ida y vuelta se volvió cada vez más picante, con ambas hablando al mismo tiempo y sin dar el brazo a torcer. Zilli lanzó una de las frases más fuertes de la noche: “Me tenés miedo, a todo el mundo. No te da, querés ser una Furia, pero no te da porque les vas a hablar a los que te peleás a los dos segundos como si nada”. Paganini cerró el round con una frase que hizo ruido en toda la casa: “Porque soy copada, no soy una perra ni resentida como vos”.

Fotos: capturas Telefe

La pelea no fue solo con Paganini. Más temprano, Zilli ya se había cruzado con Solange Abraham, a quien acusó de soberbia y de querer desestabilizar al grupo. El detonante fue la situación de Franco Zunino, el “hijo postizo” de Zilli, que está en placa y podría ser eliminado esa misma noche. Zilli salió a defenderlo y terminó enfrentada con el grupo contrario, que busca su salida.

Después de los cruces, la vedette se refugió en la habitación del stream junto a Emanuel Di Gioia, Zunino y Nenu López. Allí, entre lágrimas y temblores, descargó toda su angustia: “Es una hija de put… esta India soreta, mala como la peste bubónica, me hizo quedar como que no me importaba lo de sus hijos”, disparó contra Paganini. Pero lo más fuerte llegó después, cuando el miedo la desbordó: “Mirá si me pasa algo acá por estar jugando… si me agarra sola en algún lugar con un cuchillo o algo”.

Sus compañeros no dudaron en rodearla. Zunino le aseguró: “No vamos a permitir que te pase nada”. Di Gioia fue tajante: “¿A dónde te vas a ir? No voy a permitir que te vayas”. La producción cortó la transmisión del stream poco después, mientras la posibilidad de que Zilli abandone la casa quedó flotando en el aire. Minutos después, la participante reapareció más tranquila, agradeció el apoyo y la crisis pareció superada, al menos por ahora.

Leé más:

Otra caída de Andrea Del Boca en Gran Hermano: así fue el momento que alarmó a todos

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.