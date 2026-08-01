Juliana Awada mostró su casa en Villa La Angostura.

La casa de Juliana tiene fachada negra. Se respetó el bosque a la hora de construirla.

CASA SIN TALAR NI UN ÁRBOL

La primera condición que Awada le puso al encargado del diseño, fue no desprenderse de ningún árbol del terreno.

Alrededor de la chimenea y de las mesas de madera quemada, Juliana y su familia disfrutan de las noches de verano. Crédito: Luis Ridao

La construcción, además, debió pasar un estudio de impacto ambiental exigido por la fuerte protección del bosque nativo en esa región de Río Negro.

Para el proyecto, Awada convocó a su amiga la interiorista Daniela Galitó y a las paisajistas Martina Barzi y Josefina Casares, discípulas del reconocido diseñador de jardines John Brookes.

"De afuera hacia dentro y viceversa”, explica la interiorista Daniela Galitó. Crédito: Luis Ridao

El resultado fue una casa de alma nórdica, con fachada revestida en paneles de fibrocemento negro que se integra al paisaje y techos pensados para recolectar agua de lluvia y reutilizarla en el riego.

No hay fronteras entre la vida del exterior y el interior. Crédito: Luis Ridao

Juliana Awada en su casa soñada. Ridao.Fotografía: Luis Ridao

HUERTA, INVERNADERO Y VIDA AL AIRE LIBRE

En el interior, Awada apostó por la sencillez: paredes revestidas en madera de roble de Eslavonia, sin cuadros ni adornos de más, y objetos artesanales del norte argentino como lámparas de barro y tejidos hechos a mano.

Juliana puso como condición que no se talara ningún árbol. Crédito: Luis Ridao

Uno de los rincones favoritos de la propietaria es la huerta y el invernadero, que ella misma cuida durante todo el año.

Un rincón del salón con paredes revestidas con madera de roble de Eslavonia. Crédito: Luis Ridao

Alfombras de pura lana y maderas quemadas que se convierten en mesas, consolas y soportes para apliques de luz, de cuero pergamino. Crédito: Luis Ridao