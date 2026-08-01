Tras su estadía en el Sur de Argentina después de su cobertura del Mundial 2026, Carolina “Pampita” Ardohain armó un operativo familiar y viajó rumbo a las playas paradisíacas de Punta Cana, República Dominicana, donde también la acompaña Martín Pepa.
Acompañada por sus hijos, Bautista Beltrán,Benicio Vicuña y la pequeña Anita García Moritán, la conductora se instaló desde el 25 de julio a la orilla del mar turquesa en busca de relax absoluto. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron solo sus postales bajo el sol, sino las deslumbrantes comodidades de su alojamiento sobre la cotizada Playa Bávaro.
La decisión de escapar al Caribe llega luego de meses de altísima exposición y exigencia profesional para Pampita, marcada por sus viajes internacionales para grandes coberturas y el afianzamiento de su propio ciclo de entrevistas íntimas.