Tras su estadía en el Sur de Argentina después de su cobertura del Mundial 2026, Carolina “Pampita” Ardohain armó un operativo familiar y viajó rumbo a las playas paradisíacas de Punta Cana, República Dominicana, donde también la acompaña Martín Pepa.

Acompañada por sus hijos, Bautista Beltrán,Benicio Vicuña y la pequeña Anita García Moritán, la conductora se instaló desde el 25 de julio a la orilla del mar turquesa en busca de relax absoluto. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron solo sus postales bajo el sol, sino las deslumbrantes comodidades de su alojamiento sobre la cotizada Playa Bávaro.

Pampita y Ana García Moritán en sus vacaciones familiares en Punta Cana (Foto: Prensa).

La decisión de escapar al Caribe llega luego de meses de altísima exposición y exigencia profesional para Pampita, marcada por sus viajes internacionales para grandes coberturas y el afianzamiento de su propio ciclo de entrevistas íntimas.

Pampita en sus vacaciones familiares y en pareja en Punta Cana (Foto: Prensa).

LAS FOTOS DE LAS EXCLUSIVAS VACACIONES DE PAMPITA EN PAREJA Y FAMILIA

Pampita en sus vacaciones familiares y en pareja en Punta Cana (Foto: Prensa).

Pampita en sus vacaciones familiares y en pareja en Punta Cana (Foto: Prensa).

Pampita en sus vacaciones familiares y en pareja en Punta Cana (Foto: Prensa).

Pampita en sus vacaciones familiares y en pareja en Punta Cana (Foto: Prensa).

Pampita en sus vacaciones familiares y en pareja en Punta Cana (Foto: Prensa).

Pampita en sus vacaciones familiares y en pareja en Punta Cana (Foto: Prensa).

Pampita en sus vacaciones familiares y en pareja en Punta Cana (Foto: Prensa).

Pampita en sus vacaciones familiares y en pareja en Punta Cana (Foto: Prensa).

Pampita en sus vacaciones familiares y en pareja en Punta Cana (Foto: Prensa).

Pampita en sus vacaciones familiares y en pareja en Punta Cana (Foto: Prensa).

Pampita en sus vacaciones familiares y en pareja en Punta Cana (Foto: Prensa).

Pampita en sus vacaciones familiares y en pareja en Punta Cana (Foto: Prensa).

Fotos: Prensa.