Con el comienzo de la segunda semana de las vacaciones de invierno, Pampita decidió hacer una pausa en su agenda y viajar junto a sus hijos a Villa La Angostura, donde disfruta de unos días de descanso rodeada de nieve y naturaleza. A través de sus redes sociales, la conductora mostró el exclusivo alojamiento que eligió para esta escapada familiar y despertó la curiosidad de sus seguidores.

Ubicado a orillas del lago Nahuel Huapi, el complejo donde se hospeda se distingue por su propuesta de lujo en plena Patagonia. La construcción fusiona un estilo contemporáneo con rasgos clásicos de la arquitectura de montaña, logrando una estética elegante sin perder la calidez característica de la región.

CÓMO ES LA EXCLUSIVA CABAÑA DONDE SE HOSPEDA PAMPITA

Las imágenes compartidas por Pampita dejan ver una propiedad con predominio de la madera, amplios ventanales de piso a techo y una vista privilegiada hacia el bosque completamente nevado. La luz natural invade cada ambiente y refuerza la sensación de amplitud.

Pampita eligió un exclusivo refugio en Villa La Angostura: así es la lujosa cabaña frente al Nahuel Huapi. Crédito: Instagram

Pampita eligió un exclusivo refugio en Villa La Angostura: así es la lujosa cabaña frente al Nahuel Huapi. Crédito: Instagram

El diseño incorpora detalles en vidrio y perfilería metálica negra que contrastan con los materiales nobles y aportan un aire moderno, mientras que el paisaje patagónico se convierte en el gran protagonista de cada espacio.

Uno de los sectores que más llamó la atención fue el muelle privado del complejo. Un puente de madera cubierto conecta directamente con un embarcadero sobre el lago, ofreciendo una postal única en medio del entorno natural.

INTERIORES CÁLIDOS CON ESTILO PATAGÓNICO

El living mantiene una estética sofisticada, dominada por una imponente chimenea de piedra, sillones en tonos neutros y alfombras de fibras naturales que acompañan el piso de madera.

El comedor y los dormitorios siguen la misma línea decorativa, inspirada en los tradicionales lodges de alta gama de la Patagonia. Los muebles de estilo Chesterfield, con tapizados capitoné y líneas clásicas, aportan un toque de elegancia británica al ambiente.

Pampita eligió un exclusivo refugio en Villa La Angostura: así es la lujosa cabaña frente al Nahuel Huapi. Crédito: Instagram

Pampita eligió un exclusivo refugio en Villa La Angostura: así es la lujosa cabaña frente al Nahuel Huapi. Crédito: Instagram

Las habitaciones también exhiben cómodas de madera, grandes espejos, iluminación tenue y detalles decorativos con motivos botánicos, elementos que generan una atmósfera acogedora y refinada.

Pampita eligió un exclusivo refugio en Villa La Angostura: así es la lujosa cabaña frente al Nahuel Huapi. Crédito: Instagram

Pampita eligió un exclusivo refugio en Villa La Angostura: así es la lujosa cabaña frente al Nahuel Huapi. Crédito: Instagram

UNA FACHADA QUE COMBINA TRADICIÓN Y ELEGANCIA

En otra de las publicaciones, Pampita mostró el ingreso al complejo, cuya fachada mantiene un marcado estilo alpino. La construcción presenta techos a dos aguas, revestimiento de madera pintada en azul, buhardillas y una pequeña torre de inspiración victoriana que se integra de manera armoniosa con el paisaje nevado de Villa La Angostura.