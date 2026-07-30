La llegada de “Viva Frida” al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) promete convertirse en uno de los eventos culturales más importantes de 2026. La exposición, organizada por la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC) y el Museo Frida Kahlo de México, reunirá más de 365 piezas originales entre objetos personales, fotografías, cartas, documentos y obras que recorrerán la vida y el legado de la artista mexicana.

Durante la presentación oficial, realizada en el auditorio del Malba, Ciudad habló con Elina Costantini, directora general del proyecto, quien no ocultó su emoción por concretar una iniciativa en la que trabajó durante más de tres años.

ELINA CONSTANTINI Y EL PROCESO DE CREAR “VIVA FRIDA”

Consultada sobre lo que significó llevar adelante este proyecto junto a su hija Kahlo, fruto de su relación con Eduardo Costantini, Elina confesó que todavía no logra dimensionar lo que está viviendo.

“Kahlo siempre trabaja conmigo, me acompaña, está conmigo y realmente no puedo creer cumplir este sueño, que llegó el día de estar presentando la muestra de ‘Viva Frida’. Estuvimos trabajando con todo mi equipo durante tres años y medio, así que estoy muy emocionada. No sé cuándo voy a caer, creo que en unos días”, expresó a Ciudad.

Eduardo y Elina Costantini en la presentación de "Viva Frida" en el MALBA junto a la embajadora de México Lilia Rossbach Suárez (Foto: Ciudad Magazine).

Además, explicó que la conexión con Frida Kahlo atraviesa incluso su historia familiar: “Mi hija se llama Kahlo gracias a Frida Kahlo, gracias a un boceto de Frida. Es algo muy especial.”

CÓMO NACIÓ LA IDEA JUNTO A EDUARDO COSTANTINI

Durante la conferencia se mencionó que la exposición surgió a partir de una pasión compartida entre Eduardo y Elina Costantini por la artista mexicana. Al respecto, recordó la primera visita que hicieron juntos a la emblemática Casa Azul.

“La Casa Azul la conozco hace muchísimos años. Viví en México y fui más de diez veces. Siempre que vuelvo voy a la Casa Azul y al Museo Anahuacalli”, dijo a Ciudad y a agregó que fue justamente en una de esas visitas donde comenzó a tomar forma el proyecto.

Eduardo y Elina Costantini en la presentación de "Viva Frida" en el MALBA (Foto: Ciudad Magazine).

“Cuando fuimos por primera vez con Eduardo juntos surgió esta muestra. Ahí entendí cómo todo en la vida está relacionado. El amor platónico de Eduardo por Frida Kahlo, mi amor por Frida... sentimos que todo en la vida está conectado: el arte, la moda, la música, la arquitectura y el legado que una deja para toda la vida”, nos confesó.

Para Costantini, la llegada de la muestra representa un hecho sin precedentes: “Esto va a ser histórico, por primera vez en la Argentina.”

EL HOMENAJE DE ELINA COSTANTINI A FRIDA KAHLO TAMBIÉN ESTUVO PRESENTE EN SU LOOK

La influencia de la artista mexicana también se reflejó en la elección de su vestuario para la presentación: “Hoy lo ven. Tengo todo de Frida. Todo es de la Casa Azul y tanto el vestido como los zapatos están inspirados en ella”

Sin embargo, aclaró que lo que más admira de Frida trasciende la estética: “Lo que más me inspira de ella es que, a pesar del dolor, siempre se empoderó y salió adelante. Marcó un antes y un después. Fue la artista mujer más importante del mundo”.

Elina Costantini en la presentación de "Viva Frida" en el MALBA (Foto: Ciudad Magazine).

Incluso recordó una de las anécdotas que más la movilizan sobre la vida de la artista: “Van a poder ver uno de sus diarios íntimos donde escribe: ‘Me voy a hacer lugar para pertenecer en este mundo. Voy a pertenecer a la sociedad y voy a ser siempre Frida Kahlo’.”

“ES ALGO HISTÓRICO”: LA EMOCIÓN DE ELINA COSTANTINI

Sobre el final de la entrevista, Elina Costantini reconoció que la magnitud del proyecto todavía la desborda emocionalmente: “Estoy muy emocionada. No lo puedo creer. Se me cortaban las palabras en el escenario”.

Y concluyó con una reflexión sobre todo el camino recorrido para lograr que la exposición llegue por primera vez a Sudamérica: “Es algo histórico que el país va a vivir, que Sudamérica va a vivir. Frida nunca estuvo acá y haber podido lograrlo después de tantas pruebas que nos puso la vida es increíble. Pero la energía de ella pudo más, es más fuerte”.

¿CUÁNDO ABRE “VIVA FRIDA” EN EL MALBA?

La exposición “Viva Frida” abrirá sus puertas en el Malba el 20 de septiembre de 2026, en el marco de los 25 años del museo.

Elina Costantini presentó "Vive Frida" en el MALBA (Foto: Prensa).

Con curaduría de Circe Henestrosa, la colaboración de Gannit Ankori y una colección privada de fotografías, la muestra reunirá más de 365 piezas originales, entre objetos personales, pinturas, cartas, fotografías y documentos que permitirán recorrer el universo creativo y la identidad de Frida Kahlo, en lo que será la primera gran exposición dedicada a la artista mexicana en Sudamérica.

Edición de video: Solana Di Tullio