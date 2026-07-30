Momentos de enorme preocupación se vivieron en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada luego del accidente que protagonizó Cinzia Francischiello, quien sufrió una fuerte caída que derivó en su salida de la competencia.

Todo ocurrió mientras la participante se encontraba en el cuarto junto a Sol Abraham. En medio de una corrida dentro de la habitación, Cinzia perdió el equilibrio, cayó de espaldas y se dio un fuerte golpe contra el piso, una escena que generó alarma entre quienes seguían la transmisión en vivo.

A los pocos segundos del accidente, la producción decidió cortar la transmisión que se puede ver las 24 horas. Horas más tarde, las redes oficiales de Gran Hermano emitieron un comunicado para informar el estado de salud de la jugadora y confirmar que no continuará en el reality.

Foto: Captura de Instagram (@granhermanoar)

“En la mañana de hoy, Cinzia sufrió una caída en su habitación. Fue atendida rápidamente y trasladada a una clínica cercana”, comenzó diciendo el comunicado.

“Tras realizarle los estudios pertinentes se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras que requiere de reposo por algunos días”, agregó.

Por ese motivo, la producción tomó una decisión definitiva sobre su continuidad en el juego: “Por tal motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia”, cerró.

Foto: Instagram (@cinziafd)

La noticia causó un fuerte impacto entre los seguidores del programa, que rápidamente expresaron su preocupación por la salud de la participante. Mientras tanto, la casa deberá reacomodarse tras una inesperada baja que cambia por completo el desarrollo del juego.

“Tras realizarle los estudios pertinentes se comprobó que Cinzia tiene una leve lesión en sus vértebras que requiere de reposo por algunos días. No podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia”.

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GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA: QUIÉNES QUEDARON EN LA PLACA DE NOMINADOS ESTA SEMANA

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva y explosiva gala de nominación que dejó a nueve participantes en placa, en una semana en la que las anulaciones de votos cambiaron por completo el tablero.

Los participantes que quedaron nominados y deberán enfrentarse al voto del público son: Alejandra Majluf, Matías Hanssen, Campanita, Solange “Sol” Abraham, Juanicar, Yanina Zilli, Cinzia Francischiello, Luana Fernández y Mariela Pietro.

De esta manera, el público deberá votar a sus favoritos para que continúen en competencia hasta la próxima gala de eliminación que será el lunes. Ese día se conocerá quién se convertirá en el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

Foto: Captura (Telefe)