Después del fuerte cruce entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la negativa del futbolista de firmarle los documentos a sus hijas para que puedan volver a la Argentina, la empresaria sorprendió con una publicación dedicada a sus nenas en sus redes sociales.

En medio de ese contexto, Wanda eligió mostrar otra faceta de su vida: un momento privado junto a sus hijas. La conductora compartió en cuenta de Instagran distintas postales de las niñas disfrutando de un día al aire libre, entre juegos en la arena y momentos de diversión frente al mar.

“Todo va a estar bien, chiquititas”, escribió la conductora junto a una de las fotografías, una frase cargada de emoción que muchos relacionaron con el momento sensible que atraviesa su familia debido al conflicto con el deportista.

Wanda Nara publicó una foto de sus hijas con un mensaje esperanzador en medio de la guerra con Mauro Icardi (Foto: Instagram).

Mientras el conflicto con el delantero del Galatasaray continúa abierto y sin una resolución definitiva, Wanda volvió a mostrar en sus redes sociales cuál es el lugar que ocupa su familia en este momento.

Wanda Nara publicó una foto de sus hijas con un mensaje esperanzador en medio de la guerra con Mauro Icardi (Foto: Instagram).

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