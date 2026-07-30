Luego de dos años de amor, el noviazgo de La Joaqui y Luck Ra llegó a su final.

Visiblemente triste y con el corazón roto, la cantante de RKT le dio una conmovedora nota a Puro Show, en la que habló de la sorpresiva ruptura y de Tuli Acosta, la colega con quien el cuartetero cordobés fue vinculado en medio de rumores de romance.

“En este momento estamos buscando cosas distintas para nuestras vidas... Tomar un camino distinto no lo convierte en una mala persona”, comenzó diciendo la artista, tratando de ocultar su indisimulable dolor bajo enormes gafas negras.

Y siguió: “Les pido que me tengan un poco más de paciencia porque yo acabo de despedirme del amor de mi vida, con todo el amor del mundo porque es lo mejor para él”.

En ese marco, La Joaqui sorprendió al revelar que no se vio venir el desenlace de la relación: “No la vi venir a la ruptura. Yo me quería casar con Facu”.

La Joaqui habló de Tuli Acosta y los rumores de romance con Luck Ra:

La Joaqui habló de Tuli Acosta en medio de los rumores con Luck Ra

Cuando le preguntaron por la posibilidad de que hubiera terceras personas involucradas en la separación, La Joaqui respondió con cautela y evitó responsabilizar a otras mujeres por lo ocurrido dentro de una pareja.

“Independientemente de lo que suceda como pareja, puertas para adentro, no tiene por qué pagar una mujer el precio de lo que sucede en la pareja. Los límites los tiene la pareja. Obvio que me duele. Yo lo conozco a Facu, sé que no haría eso”, expresó.

Tuli Acosta respondió ante las versiones de que sería la tercera en discordia tras la separación de La Joaqui y Luck Ra Fuente: Instagram

Entonces, el cronista fue directamente al punto y le preguntó por Tuli Acosta: “¿Sos amiga de Tuli?”.

La Joaqui se puso aún más seria y respondió: “No es la mejor amiga de mi ex. La aprecio mucho y la respeto. Espero que le vaya muy bien. Es una chica muy linda”.

Ante la repregunta sobre si existía algo entre Tuli y Luck Ra, la cantante fue contundente y negó cualquier romance entre ellos.

“¿No pasa nada entre ellos?”, le preguntaron. La Joaqui cerró: “No, cero. Ellos son muy amigos, y fin”.