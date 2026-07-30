En medio de las versiones que vinculan a Tuli Acosta con Luck Ra tras la separación del cantante cordobés y La Joaqui, en La Mañana con Moria pusieron al aire una entrevista que Tuli le había dado a Fernando Dente en 2023 y que volvió a generar especulaciones.

En aquel entonces, durante una charla en Noche al Dente, Fernando Dente le había preguntado a Tuli por su vínculo con Luck Ra: “Sos re amiga de Luck Ra, ¿no?”.

La respuesta de la cantante fue contundente y llamó especialmente la atención al ser recordada ahora, tres años después.

“Lo amo con mi vida. Cuando vinimos a Buenos Aires nos mudamos juntos acá. Él empezó a tener su boom un tiempo después”, había contado Tuli Acosta.

En aquella entrevista, además, la artista había destacado las cualidades del cantante cordobés y su crecimiento profesional: “Para mí siempre fue un artista y una persona increíble”, había agregado.

Video de América TV y eltrece.

La reacción de Moria Casán al escuchar las declaraciones de Tuli Acosta

Las declaraciones de Tuli Acosta fueron retomadas en La Mañana con Moria y generaron una filosa reacción de Moria Casán, quien no pasó por alto la contundencia con la que la cantante se había referido a Luck Ra.

“Lo amo con mi vida, dijo la chiquita. ¡Están todos ensabanados!”, decretó la One, sumándose así a las especulaciones que comenzaron a circular alrededor de Tuli Acosta y Luck Ra.

Las versiones tomaron fuerza luego de la separación de Luck Ra y La Joaqui, quienes estuvieron juntos durante dos años.

En ese contexto, el nombre de Tuli Acosta comenzó a aparecer entre los rumores sobre una posible tercera en discordia, aunque hasta el momento no existe una confirmación pública de un romance entre ambos.