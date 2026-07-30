Paulo Dybala disfruta de unos días de relax en Italia y, desde una lujosa embarcación, compartió una serie de postales que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores. Entre ellos, la de su esposa, Oriana Sabatini, quien no pudo evitar dejarle un pícaro comentario.

El futbolista se mostró sin camiseta, con el pelo mojado y disfrutando del mar, en medio de un paradisíaco paisaje de verano europeo. Las imágenes lo muestran relajado y disfrutando de un momento de descanso playero.

Las fotos de Paulo Dybala, en el verano italiano (Foto: Instagram)

Las fotos de Paulo Dybala, en el verano italiano (Foto: Instagram)

Las fotos de Paulo Dybala, en el verano italiano (Foto: Instagram)

Las fotos de Paulo Dybala, en el verano italiano (Foto: Instagram)

Las fotos de Paulo Dybala, en el verano italiano (Foto: Instagram)

EL PIROPO DE ORIANA SABATINI A PAULO DYBALA

Aunque actualmente se encuentran a la distancia, la artista desde la Argentina no dejó pasar la oportunidad de hacerle saber a su marido cuánto le gustaron las imágenes.

"Qué hot, por Dios“, comentó Oriana junto a la publicación de Paulo.

Dybala y Sabatini viven en Italia junto a su hija, Gia, aunque en estos días Oriana se encuentra en su país natal, con su beba.