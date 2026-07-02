Oriana Sabatini atraviesa uno de los momentos más felices de su vida y decidió compartirlo con sus seguidores. A través de un emotivo video en sus redes sociales, la cantante y escritora repasó tres de los logros más importantes que alcanzó en los últimos años y sorprendió con una reflexión que rápidamente se volvió viral.

"Tuve una hija. Escribí un libro. Planté un árbol. ¿Qué sigue cuando desbloqueás todos los niveles?“, escribió junto a la publicación, haciendo referencia al popular dicho que habla de las tres grandes metas de la vida.

EL GESTO DE PAULO DYBALA QUE EMOCIONÓ A ORIANA SABATINI

En las imágenes se puede ver a Paulo Dybala preparándole una sorpresa a su esposa. Con los ojos vendados, la conduce hasta el jardín de la casa, donde la esperaba un árbol listo para ser plantado.

La secuencia continúa con ambos trabajando juntos en la plantación, acompañados por su pequeña hija Gia, nacida el pasado 2 de marzo, quien también participa simbólicamente del especial momento familiar.

Además de mostrar esa escena íntima, el video recuerda otro de los grandes hitos de Oriana: la publicación de su primera novela, “Podría quedarme acá”, con la que debutó como escritora y amplió su carrera artística.

Crédito: Instagram

LA PREGUNTA DE PAULO DYBALA QUE DESATÓ LOS COMENTARIOS

Sin embargo, el momento que terminó robándose todas las miradas llegó en la sección de comentarios. Allí, el delantero no dudó en responder la reflexión de su esposa con una frase que alimentó las especulaciones. "¿El hijo varón?“, escribió Dybala.

La pregunta provocó una inmediata reacción entre los seguidores de la pareja, que comenzaron a pedirles que agranden la familia. Mensajes como “Un mini Paulo”, “Por favor, tengan otro bebé” y “Paulo Jr. está en camino” inundaron la publicación.

Entre las respuestas también apareció Catherine Fulop, madre de Oriana, quien celebró el presente de su hija con un sentido mensaje: “¡Muy bien hijita! ¡Este es un gran año! ¡Hija, libro, árbol plantado! Te amooooo. Eres mi orgullo”.