Este miércoles Yanina Latorre mostró en SQP un video de Mauro Icardi caminando junto a sus hijas sin la compañía de la China Suárez y aseguró que la actriz abandonó la “Casa de los Sueños” de Nordelta tras una fuerte discusión que giró en torno a la figura de Ekaterina Ojeda.

Desde que la joven modelo de la agencia de Wanda Nara irrumpió aquella noche en el VIP que compartían Mauro y la China con amigos, nada volvió a ser igual para la pareja, al punto de que la actriz comenzó a desconfiar y, al revisarle el celular al futbolista descubrió algo inesperado.

Foto: Instagram (@ekaojed.a y @mauroicardi)

Según Latorre, la China habría encontrado una serie de mensajes de Icardi pidiéndole a un tercero que lo conecte con Ekaterina, que lo habría dejado impactado, y eso desencadenó una discusión que terminó con la actriz llevándose sus pertenencias y sus hijos a su casa del country San Jorge. Ekaterina, a su vez, confirmó que el delantero le estaba escribiendo mientras salía al aire.

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SE CONOCIÓ LA VERSIÓN DE LA CHINA SUÁREZ SOBRE LA PELEA CON MAURO ICARDI POR EKATERINA

Gustavo Méndez brindó la versión que le contó la China al respecto en su streaming La Posta. “María Eugenia Chinas Suárez Ribeiro no está en la casa de los sueños, está en su casa de San Jorge porque tenía que hacer unas cosas en la casa”, señaló el conductor.

“No están separados, sí discutieron, como tantas otras veces. Una cosa es una pelea, otra cosa es una separación. Separación es ‘Agarro mis cosas. Esto no va para más. Me voy a mi casa’. Eso lo que a mí me cuentan”, agregó.

Gustavo Méndez reveló cómo se filtró la pelea de la China Suárez con Icardi (Foto: Instagram @mecomprendezmendez)

“No pasó. Me desmienten totalmente que Mauro pidió el teléfono de esta caída del catre cartonera de Ekaterina”, dijo Méndez de manera despectiva sobre la joven; y agregó que Yanina Latorre se enteró por medio de Wanda Nara, a quien sus hijas le contaron sobre la discusión.

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